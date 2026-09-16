ALARMANTE CASO en Walmart de Kansas City llega a su fin: expolicía recibe MÁXIMA PENA por asesinato de un hombre de 71 años

La justicia de Estados Unidos cerró un caso que conmocionó a la comunidad de Kansas City. Un expolicía de la ciudad pasará el resto de su vida tras las rejas por el asesinato de un hombre de 71 años, ocurrido en el estacionamiento de un Walmart a plena luz del día. El fallo, dictado este lunes, pone fin a un proceso judicial que se extendió por más de un año y dejó al descubierto los límites de la legítima defensa en Missouri.

Declaran culpable a Taquiza Johnson, de 49 años, ex agente del Departamento de Policía de Kansas City.

Expolicía de Kansas City recibe cadena perpetua por asesinato en Walmart

Taquiza Johnson, de 49 años, que sirvió como agente del Departamento de Policía de Kansas City durante una década, fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y de acción criminal con arma de fuego por la muerte de Ronald Barnett, de 71 años.

La condena, dictada el lunes, incluye cadena perpetua por el asesinato y una pena adicional de 15 años por el delito con arma de fuego, que según la ley debe cumplirse de manera consecutiva. El hecho ocurrió en el estacionamiento de un Walmart en North Boardwalk Avenue, un caso que marcó a la comunidad y reavivó el debate sobre el uso de la fuerza.

Detalles del caso

El 21 de agosto de 2024, Johnson y Barnett protagonizaron una discusión que no llegó a las manos en el estacionamiento del Walmart. Según los informes, el conflicto comenzó cuando Johnson creyó que Barnett se le había acercado demasiado con su coche mientras cruzaba por el paso de peatones. Tras un intercambio de palabras, Barnett se estacionó en una plaza de estacionamiento, pero Johnson lo siguió y salió de su vehículo con una pistola a la espalda. Después de otro cruce de palabras, disparó contra Barnett y huyó del lugar. La víctima falleció en un hospital.

Durante el juicio, la defensa argumentó que Barnett amenazó de muerte a Johnson y usó "insultos raciales", aunque admitió no haber visto ningún arma en manos de la víctima. Sobre este punto, la fiscalía fue contundente. El fiscal del condado de Platte, Eric Zahnd, señaló en un comunicado que "la ley sobre la legítima defensa en Missouri es clara. Las amenazas verbales no son suficientes. Los insultos no son suficientes".

En cuanto a la severidad del castigo, Zahnd destacó la contundencia del veredicto del jurado: "Resulta casi incomprensible que un tiroteo tan descarado como este pudiera ocurrir en el concurrido estacionamiento de un Walmart en pleno día. Al recomendar la cadena perpetua por asesinato, los doce miembros del jurado dejaron claro que crímenes como este serán castigados con la máxima severidad en el condado de Platte".

El caso, que tuvo repercusión en todo Estados Unidos, fue reportado por KMBC 9, el medio que dio seguimiento a las audiencias y difundió los detalles de la condena. Johnson, quien formó parte del Departamento de Policía de Kansas City entre 2004 y 2014, ahora enfrenta una sentencia que lo mantendrá tras las rejas de por vida. Con este fallo, la justicia de Missouri envía un mensaje claro sobre las consecuencias de este tipo de crímenes en los espacios públicos.