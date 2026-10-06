ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: estudio del Ejército revela que GUANTES ELÉCTRICOS de ICE causan INTENSO DOLOR Y MIEDO

Los guantes eléctricos que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) planea utilizar para controlar a detenidos y manifestantes provocaron dolor intenso y una rápida respuesta de obediencia durante una evaluación realizada por el Ejército de Estados Unidos. Según documentos obtenidos por American Oversight y revisados por The Associated Press (AP), los participantes del ejercicio dejaron de resistirse pocos segundos después de recibir las descargas y expresaron temor ante la posibilidad de una nueva exposición.

Estudio del Ejército revela que guantes eléctricos comprados por ICE causan intenso dolor y miedo

La evaluación se realizó en octubre de 2024 en la prisión militar de Fort Leavenworth, Kansas, donde empleados del Ejército participaron en el ejercicio como prisioneros combativos. El objetivo era determinar si los guantes podían ayudar a los agentes a controlar enfrentamientos, disturbios y traslados de personas que se negaran a cooperar.

El estudio concluyó que los dispositivos redujeron el tiempo y el esfuerzo necesarios para controlar a los participantes. También señaló que estos mostraron una obediencia prácticamente inmediata tras recibir las descargas.

Los participantes describieron efectos como fatiga y dolor, además de una fuerte preocupación ante la posibilidad de recibir otra descarga. Uno de ellos reportó molestias que persistieron durante aproximadamente 30 minutos.

A diferencia de un táser, estos guantes no buscan inmovilizar directamente los músculos. De acuerdo con el estudio citado por AP, la descarga actúa sobre las terminaciones nerviosas periféricas de la piel y provoca dolor. Las personas que estaban mojadas o tenían aceite en la piel dijeron haber sentido una descarga más intensa.

El documento incluso señaló que la sola presencia del guante podía provocar una respuesta de obediencia. Los autores escribieron que, después de experimentar sus efectos, algunos participantes indicaron que simplemente verlo era suficiente para que quisieran acatar las órdenes.

ICE destinó 16,7 millones de dólares a la compra de 6.000 pares de guantes eléctricos.

ICE prepara guantes eléctricos para controlar a inmigrantes durante operativos en Estados Unidos

Los hallazgos adquirieron mayor relevancia porque ICE conocía el estudio antes de firmar, en agosto, un contrato de 16,7 millones de dólares para adquirir 6.000 pares de guantes eléctricos, según registros obtenidos por American Oversight mediante una solicitud amparada en la Ley de Libertad de Información.

La agencia describe estos dispositivos como herramientas de distracción y desescalada, y sostiene que podrían representar una alternativa menos dañina frente a otros métodos de uso de la fuerza. Según esta postura, el objetivo es lograr que los inmigrantes en Estados Unidos y otras personas bajo custodia obedezcan rápidamente, reduciendo el riesgo de lesiones para los agentes y evitando situaciones que puedan escalar hasta el uso de fuerza letal.

Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos civiles cuestionan el uso de estos dispositivos. Chioma Chukwu, directora ejecutiva de American Oversight, afirmó que la propia evaluación militar demuestra que los guantes pueden producir "dolor intenso" y provocar obediencia, pero no demuestra que sean seguros.

El fabricante también advierte que los guantes no deben utilizarse con personas consideradas vulnerables, entre ellas niños, mujeres embarazadas y personas con discapacidad. Esta advertencia ha generado preocupación sobre su posible uso contra inmigrantes indocumentados y otras personas detenidas por las autoridades migratorias.

El contrato establece que Compliant Technologies LLC debe entregar los dispositivos en un plazo de seis meses. No obstante, su despliegue generalizado aún depende de aspectos relacionados con la capacitación y las normas de uso.

Tom Homan, responsable de la política fronteriza de la Casa Blanca, ha señalado que la implementación podría tardar mientras ICE define esos procedimientos. La agencia no respondió a las preguntas de Associated Press sobre el estudio ni sobre el cronograma de despliegue.

La controversia también llegó al Senado. La senadora Catherine Cortez Masto, de Nevada, señaló que ICE no ha respondido a una carta que ella y otros 15 senadores demócratas enviaron el 27 de agosto para solicitar explicaciones sobre la compra, la capacitación de los agentes y las medidas destinadas a prevenir abusos.

Para los críticos, el debate va más allá de una nueva herramienta de control. Consideran que el uso de guantes eléctricos contra inmigrantes en Estados Unidos plantea interrogantes sobre los límites del uso de la fuerza y las garantías necesarias para evitar abusos, especialmente en un contexto de creciente escrutinio sobre las actuaciones de ICE.