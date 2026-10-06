Una trabajadora agrícola indígena mixteca fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Oxnard, California, después de cuestionar el arresto de un amigo durante un operativo migratorio. El caso, reportado por La Opinión, terminó con la liberación de la mujer horas después. Sin embargo, quedó bajo supervisión migratoria mediante un dispositivo electrónico en el tobillo y con la obligación de acudir periódicamente a citas con las autoridades.

ICE detiene a trabajadora agrícola inmigrante mexicana por "hacer preguntas": ¿fue liberada?

El incidente ocurrió la mañana del 18 de septiembre, cuando María, de 35 años, se dirigía a unos campos de fresas en Oxnard en busca de trabajo. Viajaba en el automóvil de un amigo cuando, a pocas cuadras de su vivienda, varios vehículos con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) rodearon el auto y les ordenaron detenerse. Según el relato de María, recogido por La Opinión, los agentes dijeron que buscaban a un hombre. Sin embargo, al comprobar que su acompañante no contaba con documentos migratorios, procedieron a arrestarlo.

María, quien pidió que se utilizara únicamente su nombre de pila por temor a posibles represalias, decidió preguntar por qué se llevaban a su amigo si, según ella, él no era la persona que los agentes buscaban.

"¿Por qué se lo llevan si él no es a quien buscaban?", reclamó, según su testimonio. La mujer aseguró que, después de hacer esa pregunta, los agentes también decidieron detenerla. "Me dijeron que también me arrestarían por hacer preguntas y quejarme", relató.

María es madre soltera de cuatro hijos, de 17, 12, 10 y 2 años, todos ciudadanos estadounidenses. Llegó a California desde Oaxaca, México, en 2007 y forma parte de la comunidad indígena mixteca de Oxnard, una zona agrícola del condado de Ventura con una importante población latina.

El caso vuelve a poner el foco en la situación de los inmigrantes en Estados Unidos, especialmente de los trabajadores agrícolas y las familias mexicanas que viven en condiciones migratorias vulnerables. En comunidades como Oxnard, numerosos trabajadores dependen de empleos temporales en el campo y algunos enfrentan procesos migratorios pendientes o carecen de estatus migratorio legal.

Tras ser esposada, María fue trasladada primero a una instalación de ICE en Camarillo y posteriormente a un centro de procesamiento en Thousand Oaks. Durante el procedimiento, los agentes le preguntaron repetidamente su nombre y lugar de origen. Según La Opinión, María relató que inicialmente evitó responder y señaló su mochila, donde llevaba su matrícula consular mexicana.

Una vez dentro de las instalaciones migratorias, María continuó preguntando por qué había sido detenida. Según su testimonio, recibió como respuesta: "¡Hablaste demasiado!".

María también aseguró que los agentes le dijeron que permanecería detenida durante tres meses antes de ser deportada a México. La posibilidad de ser separada de sus cuatro hijos, todos nacidos en Estados Unidos, provocó una fuerte reacción emocional. "Rompí a llorar. Estaba aterrorizada pensando que nunca volvería a ver a mis hijos", contó. Sin embargo, aproximadamente siete horas después de su detención, la situación cambió. Los agentes le retiraron las esposas y los grilletes que llevaba y, en su lugar, le colocaron un dispositivo electrónico de monitoreo en el tobillo.

La trabajadora agrícola fue finalmente liberada, aunque quedó sujeta a varias condiciones de supervisión migratoria. Además, se instaló una aplicación en su teléfono para informarle sobre las fechas de las visitas de supervisión y las citas a las que debía acudir ante las autoridades.

La liberación de María responde a la pregunta central del caso: sí, fue liberada, pero no quedó completamente exenta de las obligaciones impuestas por las autoridades migratorias.

Inmigrantes indocumentados enfrentan controles de ICE en Estados Unidos

Juan José Gutiérrez, integrante de la organización Coalición por los Derechos Plenos de los Inmigrantes, habló con María después de su liberación como parte de los esfuerzos para conseguirle asistencia legal. Gutiérrez calificó el desenlace como "excepcional" y señaló que factores como su condición de mujer indígena, ser madre de cuatro hijos y sus dificultades para hablar español pudieron haber influido en la decisión de ponerla en libertad.

El caso de María refleja las preocupaciones que existen entre los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos y otras comunidades migrantes ante los operativos de ICE. También evidencia las consecuencias que una detención puede tener para familias cuyos hijos son ciudadanos estadounidenses.