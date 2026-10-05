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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: agentes del ICE ARRESTARON a mujer en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, ¿por qué?
Agentes federales encubiertos detuvieron a una mujer en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, EE. UU., por inesperada razón. ¿Cómo se dio la intervención?
Frente al arresto inesperado a una mujer, crece el temor y las dudas sobre la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX). ¿Qué se sabe sobre su detención y las operaciones de estas autoridades en el recinto aeroportuario? A continuación, los detalles.
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Agentes del ICE arrestaron a mujer en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles: esto se sabe
A través de un video difundido en redes sociales y lo expuesto por 'ABC7', se reveló el arresto de una mujer, por parte de agentes encubiertos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) la noche del pasado viernes 2 de octubre.
En la grabación, un testigo logró captar el momento en que la mujer fue detenida por los agentes, quienes se encontraban vestidos de civil, antes de ser trasladada a una camioneta. Al respecto, un agente que fue cuestionado señaló que se trató de una infracción de inmigración, mientras que la mujer defendió su inocencia, afirmando: "No estoy haciendo nada malo".
Bajo este contexto, los representantes del aeropuerto aclararon que las agencias federales realizan constantemente investigaciones independientes y que las operaciones en la terminal continúan con normalidad. Este suceso se da en medio del trabajo que realiza el ICE con el objetivo de alcanzar cifras récord de arrestos en un solo mes.
Hasta el momento, no se han divulgado las cifras de detenciones realizadas por la agencia durante septiembre. Por otro lado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que se prepara para revocar hasta 200.000 visados de viaje para personas que han solicitado asilo en el país. No se conocen más detalles al respecto.
¿Cuáles son los derechos legales básicos ante una detención migratoria?
En Estados Unidos, todas las personas gozan de derechos constitucionales fundamentales, sin importar su estatus migratorio. Aquí los derechos legales básicos, tal como señala la ACLU (American Civil Liberties Union):
- Derecho a permanecer en silencio, lo que implica no responder preguntas sobre el lugar de nacimiento, la ciudadanía o la forma de ingreso al país.
- No firmar ningún documento sin antes consultar a un abogado de inmigración.
- Tienes derecho a hablar con un abogado, aunque el gobierno no esté obligado a proporcionarlo en procesos migratorios.
- Derecho al debido proceso, que incluye la posibilidad de que un juez de inmigración revise tu caso antes de cualquier deportación.
- Puedes solicitar una fianza para salir libre mientras se resuelve tu situación legal.
- No debes abrir la puerta a menos que presenten una orden judicial firmada por un juez.
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