ALARMA por INESPERADO ARRESTO dentro de un Walmart de Texas: hombre era buscado desde agosto por violencia doméstica, ¿QUÉ PASARÁ ahora?

Un cliente de un Walmart en Texarkana, Texas, reconoció a un hombre buscado por las autoridades desde agosto y alertó a la policía. El aviso permitió que los agentes acudieran al establecimiento y arrestaran a Marquaves Smith, de 31 años, cuando salía de la tienda. El caso fue reportado por KSLA News 12, medio que citó información proporcionada por el Departamento de Policía de Texarkana, Texas.

Un cliente reconoció a Marquaves Smith, de 31 años, y alertó a las autoridades.

¿Por qué buscaban al hombre arrestado en un Walmart de Texas?

Según la policía, Smith tenía varias órdenes de arresto activas por delitos graves, entre ellas, agresión agravada con un arma mortal, conducta peligrosa, dos cargos por poner en peligro a menores y detención ilegal. Además, tenía una orden pendiente en Arkansas relacionada con una presunta violación de la libertad condicional.

Las acusaciones están relacionadas con un incidente de violencia doméstica ocurrido en agosto. Según los investigadores, Smith habría agredido a su pareja con un arma y la habría amenazado dentro de la vivienda. Dos niños pequeños también se encontraban en el lugar.

La policía indicó que Smith llegó inicialmente a un hospital con una herida de bala en la cadera y afirmó que había sido atacado mientras caminaba por la calle. Sin embargo, posteriormente, los detectives recibieron el testimonio de su pareja y encontraron evidencia física que, según las autoridades, respaldaba su versión de los hechos.

¿Qué pasará ahora tras el arresto en Walmart?

Smith ya había salido del hospital cuando los investigadores reunieron la información necesaria para solicitar las órdenes de arresto. Permaneció prófugo hasta que un cliente lo reconoció el domingo 27 de septiembre dentro del Walmart y notificó a las autoridades.

El arresto ocurrió en Texarkana, una ciudad ubicada en Texas, Estados Unidos. Por ahora, las acusaciones corresponden a los cargos por los que las autoridades habían emitido las órdenes de arresto. Como en cualquier proceso penal, las acusaciones deberán ser evaluadas por el sistema judicial.

KSLA News 12 señaló que la información sobre el caso fue proporcionada por el Departamento de Policía de Texarkana, Texas. El reporte fue publicado el 28 de septiembre de 2026.