ALERTA MÁXIMA para inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: bajo el gobierno de Trump, darán $25 millones a POLICÍAS LOCALES para el control migratorio

El panorama legal e institucional para la comunidad hispana en Estados Unidos atraviesa un momento clave tras las recientes medidas implementadas por la administración federal. Con el objetivo de reforzar las labores de vigilancia e inteligencia en diversas jurisdicciones del país, el Departamento de Justicia de EE. UU. oficializó un nuevo fondo económico destinado a involucrar activamente a las agencias del orden en tareas de seguridad transnacional y combate contra la delincuencia.

La medida genera reacciones entre defensores de los derechos civiles y de los inmigrantes en Estados Unidos, debido al impacto directo que podría tener en la dinámica operativa de los cuerpos policiales de condados y ciudades de todo el país.

EE.UU. destinará $25 millones a policías locales para detener a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales

El Departamento de Justicia anunció formalmente la creación del programa de subvenciones ANGEL (Assisting Neighborhoods and Governments with Enforcement of Laws), una partida presupuestaria que destina 25 millones de dólares a los departamentos de policía locales, estatales y tribales. De acuerdo con el reporte oficial difundido por Telemundo Nashville, el fiscal general Todd Blanche presentó la iniciativa durante la primera Cumbre sobre Víctimas de Delitos Violentos y destacó que el programa rinde homenaje a las denominadas "familias ángel" (Angel Families).

Por su parte, el fiscal general adjunto Stanley E. Woodward Jr. sostuvo que "esta oportunidad de financiamiento es una forma de que las fuerzas del orden locales honren a las víctimas y contrarresten las peligrosas políticas santuario que han diezmado la seguridad pública en tantos estados".

Bajo las directrices establecidas para este financiamiento, el plan gubernamental busca integrar a los cuerpos policiales en operativos conjuntos destinados a desarticular organizaciones criminales, rastrear redes de pandillas y reforzar el control migratorio, en coordinación con las Fuerzas de Tarea de Seguridad Nacional (Homeland Security Task Force).

Áreas clave para la aplicación de la subvención en Estados Unidos

Para acceder a los recursos asignados y ejecutarlos, las agencias beneficiarias deberán concentrar sus operaciones en siete rubros prioritarios establecidos por las autoridades federales:

Localización y captura: rastreo e interceptación de inmigrantes indocumentados que cuenten con antecedentes o hayan cometido infracciones en virtud de las leyes locales, estatales o federales.

rastreo e interceptación de inmigrantes indocumentados que cuenten con antecedentes o hayan cometido infracciones en virtud de las leyes locales, estatales o federales. Inteligencia contra pandillas: recopilación y procesamiento de información sobre redes delictivas complejas y cárteles del narcotráfico.

recopilación y procesamiento de información sobre redes delictivas complejas y cárteles del narcotráfico. Investigación y enjuiciamiento: procesamiento penal de delitos vinculados al tráfico ilícito de personas y drogas dentro del territorio estadounidense.

procesamiento penal de delitos vinculados al tráfico ilícito de personas y drogas dentro del territorio estadounidense. Operaciones y logística judicial: cobertura de los costos administrativos y de infraestructura derivados de los procesos penales.

cobertura de los costos administrativos y de infraestructura derivados de los procesos penales. Detención preventiva y transporte: custodia temporal y traslado de los procesados a centros de detención o dependencias federales dentro de Estados Unidos.

custodia temporal y traslado de los procesados a centros de detención o dependencias federales dentro de Estados Unidos. Soporte operativo de flota: mantenimiento de vehículos y equipamiento táctico utilizados en la captura de sospechosos.

El despliegue de esta iniciativa reafirma la postura adoptada por la administración de Trump, al vincular partidas presupuestarias federales con la colaboración activa de agentes locales en la detección y el procesamiento de personas extranjeras. Esta medida mantiene en constante expectativa a los inmigrantes en Estados Unidos ante el alcance operativo de estas agencias en sus comunidades.