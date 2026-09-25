Jean Ferrari celebró el bronce de Perú en el Suramericano 2026 con firme mensaje: "Esto sigue"

Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, se pronunció luego de que la selección peruana sub-20 cerró por todo lo alto su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, obteniendo la medalla de bronce tras vencer por 2-1 a Chile en el Estadio Marcelo Bielsa. El directivo aprovechó la ocasión para felicitar a los dirigidos por Thiago Kosloski y dejó un firme mensaje con respecto al futuro del combinado nacional.

Jean Ferrari celebró la medalla de bronce de Perú con rotundo mensaje tras el Suramericano 2026

A través de su cuenta oficial en la plataforma X, el anterior administrador de Universitario expresó su alegría por este nuevo logro para el balompié nacional, pero hizo un llamado a mantener la calma y la humildad en cada uno de los jugadores que conformaron la delegación peruana. En ese sentido, los exhortó a seguir trabajando para cumplir sus objetivos y a contribuir con el desarrollo del balompié nacional.

"Buen triunfo de nuestra sub 20, conseguimos medalla de Bronce, dejamos las estadísticas históricas de lado porque esto sigue, la preparación y los pies bien sobre tierra, seguimos!!!", se lee en el tuit publicado por Ferrari.

Jean Ferrari destacó la medalla de bronce de Perú en los Suramericanos 2026

De esta manera, Ferrari destacó el logro conseguido por la Selección Peruana Sub-20, aunque remarcó que la obtención de la medalla de bronce debe ser tomada como un impulso para seguir creciendo. Ahora, el objetivo estará puesto en mantener el trabajo y la preparación de este grupo de jugadores, con la mira puesta en ampliar el universo de jugadores para la selección absoluta.

Selección peruana sub-20 ganó medalla de bronce en los Juegos Suramericanos 2026

Vale resaltar que este viernes, la selección peruana sub-20 venció por 2-1 a su similar de Chile y consiguió la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Piero Cari abrió el marcador a los 22’, mientras que Orellana (61’) marcó en propia puerta para aumentar el marcador a favor de la escuadra nacional. Rocha puso el descuento a los 87’, pero el marcador no se movería más en el Estadio Marcelo Bielsa.