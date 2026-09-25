Antoine Griezmann destacó a figura de Alianza Lima y la selección: "Lo tenía en mi equipo en la play"

La selección peruana de fútbol se alista para su primer partido amistoso por fecha FIFA ante Estados Unidos y viene ultimando detalles para el duelo ante el cuadro norteamericano. A pocas horas del compromiso, Antoine Griezmann, campeón con Francia en Rusia 2018 y actual jugador del Orlando City, aprovechó la ocasión para destacar a una figura del fútbol peruano: estamos hablando de Jefferson Farfán.

Antoine Griezmann, campeón con Francia, resaltó a Jefferson Farfán en la previa del Perú vs Estados Unidos

En conversación con la periodista Vanessa Almenara, la figura del fútbol francés y actual compañero de equipo de Wilder Cartagena no dudó en resaltar a la 'Foquita', cuando fue consultado por la comunicadora sobre qué jugadores de la 'bicolor' conoce. Además de mencionar al exjugador de Alianza Lima y la 'Bicolor', Griezmann confesó que el peruano formaba parte de su equipo en los juegos de PlayStation.

“¿Conoces a algún jugador peruano?”, fue la pregunta de la mujer de prensa, a lo que Griezmann respondió: “Farfán, ¿no?, lo tenía en mi equipo en la play”.

El comentario de Griezmann no pasó desapercibido, especialmente por tratarse de una referencia a una de las grandes figuras que tuvo la Selección Peruana en los últimos años. La 'Foquita' dejó una huella importante con la 'Bicolor' y también es recordado por su destacada trayectoria a nivel internacional, por lo que su presencia en el equipo virtual del francés refleja el reconocimiento que alcanzó durante su carrera.

Antoine Griezmann quiere visitar el Perú

En otro momento de la conversación, el exjugador de Atlético de Madrid y Barcelona confesó que desea visitar el Perú y probar nuestro tradicional ceviche. Asimismo, se refirió a la convivencia con Wilder Cartagena, a quien calificó como una “buena persona”.

“Me gustaría (probar el ceviche), pero yo creo que probé varias veces, pero me gustaría ir al Perú y probar el real. No sé mucho de ciudades (del Perú), pero me iría a lo bien profundo, para conocer realmente la cultura”, sostuvo.