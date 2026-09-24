Alianza Lima vs Esquimo EN VIVO por la Noche Blanquiazul: dónde ver y horario del partido de vóley

Todo listo para ver a Alianza Lima en la Noche Blanquiazul Vóley 2026 desde el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. El rival será CAV Esquimo para su estreno ante su fiel hinchada, quienes tienen la ilusión de ver a un equipo competitivo de principio a fin. Este partido se llevará a cabo el viernes 25 de septiembre a partir de las 5.45 pm. con la transmisión de América TV (Canal 4).

La Noche Blanquiazul Vóley 2026 marcará la presentación de Alianza Lima ante su hinchada, en un cuadrangular internacional que servirá como preparación para la nueva temporada. Las blanquiazules llegan luego de disputar la Brasil Cup, donde enfrentaron a Gerdau Minas y Fluminense, y ahora afrontarán un nuevo desafío bajo la dirección técnica de Alejandro Schneider. El conjunto íntimo, vigente tricampeón de la Liga Peruana de Vóley, apunta a defender su corona nacional.

Enfrente estará CAV Esquimo de España, uno de los invitados internacionales para esta edición de la Noche Blanquiazul, que también contará con Boca Juniors y EC Pinheiros. El conjunto español llega a Lima para medirse con distintos estilos de juego y afrontar una exigente prueba de preparación ante las tricampeonas peruanas. Para Alianza Lima, el duelo representará una oportunidad de seguir ajustando piezas y evaluar a su renovado plantel antes del inicio de una temporada en la que buscará volver a competir por los principales títulos nacionales e internacionales.

Programación de la Noche Blanquiazul Vóley 2026.

¿Cuándo juega Alianza Lima Vóley por la Noche Blanquiazul 2026?

Este partido de presentación de Alianza Lima por la Noche Blanquiazul Vóley se llevará a cabo el viernes 25 de septiembre. Del mismo modo, el cuadro de Schneider tiene dos cotejos más de este certamen para el sábado 26 y domingo 27 del mismo mes.

¿A qué hora juega Alianza Lima Vóley vs CAV Esquimo?

El partido de Alianza Lima Vóley vs CAV Esquimo inicia a partir de las 5.45 pm. hora local (10.45 pm. horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 4.45 pm.

Perú, Ecuador, Colombia: 5.45 pm.

Venezuela, Bolivia: 6.45 pm.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 7.45 pm.

¿Dónde ver Alianza Lima Vóley vs CAV Esquimo?

La transmisión del partido entre Alianza Lima vs CAV Esquimo por la Noche Blanquiazul Vóley 2026 se verá por la señal abierta de América TV (Canal 4). Asimismo, tienes la posibilidad de sintonizarlo vía streaming en el aplicativo de América TV GO.