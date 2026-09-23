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Maricarmen Guerrero, ex Alianza Lima, contundente sobre Universitario: "Soy hincha del equipo en el que juego"

La excentral de Alianza Lima fue contundente al señalar que no es hincha blanquiazul ni tampoco de Universitario de Deportes.

Gary Huaman
Maricarmen Guerrero habló sobre su reciente llegada a Universitario.
Maricarmen Guerrero habló sobre su reciente llegada a Universitario. | Foto: captura YouTube/Universitario TV
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Universitario de Deportes quiere dar el golpe. Luego de varios años peleando por entrar en el podio final, ahora el cuadro merengue se ha reforzado de la mejor manera con el objetivo de coronarse con el título de la Liga Peruana de Vóley 2026-27. En ese sentido, le arrebataron una voleibolista a Alianza Lima: Maricarmen Guerrero.

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En diálogo con el canal de YouTube Universitario TV, la central reveló por qué decidió fichar por Universitario de Deportes y al mismo tiempo aclaró que ella no es hincha de ningún equipo local, sino que se vuelve seguidora del equipo por el que está jugando.

Creo que el trabajo de Paco era muy interesante”, empezó diciendo la exblanquiazul sobre su llegada a la 'U'. “Vengo o he trabajado con Paco desde el 2018, 2019 si no me equivoco. Adicional a eso también Lucía es como la armadora de toda la vida con la que he siempre he trabajado. Entonces, siento que esa fue una motivación aparte”, añadió.

Luego, señaló que otra de las cosas que le hicieron tomar esta decisión fue que conocía a muchas compañeras: “Fuera de que conozco a las chicas, he trabajado con absolutamente todas desde selección en su momento y nada, estoy feliz. Fue algo que se me hubiera presentado anteriormente también, no sé la oportunidad, pero en realidad ahorita estoy contenta de formar parte del equipo”.

Universitario

Maricarmen habló sobre su reciente llegada a Universitario.

En cuanto al recibimiento que podría tener por parte de la hinchada merengue en la Noche de las Pumas, Maricarmen Guerrero fue contundente: “Ya sé lo que se dice, pero yo voy a responder en la cancha. Soy muy resiliente, sé lo que puse, sé lo que dije porque he jugado y hay mucha gente fuera del voley que son espectadores, que nunca han estado dentro de la cancha, que simplemente hablan, pero soy muy resiliente”.

Después, añadió que ella quiere aprovechar la oportunidad que le brindarán y que no es hincha de ningún equipo: “No voy a decir algo indebido, pero simplemente quiero aprovechar las oportunidades que se me presenten y demostrar que sepan el por qué. Yo no vengo aquí con la idea de ahora que los hinchas me quieran por que soy hincha de la U. Yo siempre me voy a mantener de yo no soy hincha de ningún equipo, yo soy hincha del equipo en el que juego. Entonces, quiero que me quieran por mi trabajo, no porque si soy hincha o no soy hincha de algún equipo”.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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