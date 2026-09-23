El Team Perú del Comité Olímpico Peruano continúa destacando en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, acumulando hasta el momento un total de 69 medallas, que incluyen 19 de oro, 26 de plata y 24 de bronce. Con este desempeño, el país se posiciona en la sexta ubicación del medallero en este evento que se lleva a cabo en Argentina. Hasta ahora, se ha igualado la cantidad de medallas de oro obtenidas en las ediciones de Medellín 2010 y Asunción 2022, y con varios días de competencia por delante, se espera que los atletas peruanos logren aún más éxitos.

Este miércoles, las medallas doradas llegaron gracias a la destacada actuación de Pamela Noya en remo, quien se coronó campeona en la categoría 1x femenino. Además, el equipo también se llevó varias preseas plateadas en distintas modalidades de remo. "Estoy muy feliz de haber ganado la medalla de oro y que el equipo haya logrado medallas en diferentes modalidades. A pesar de las dificultades con el agua, pudimos competir y obtener este triunfo para el Perú", expresó Noya.

Otra medalla de oro fue conquistada por Diego Elías en squash masculino individual en Rosario. Elías se prepara ahora para participar en dobles masculino y equipo mixto. "Darle una medalla al Perú es lo máximo y ahora nos toca prepararnos con fuerza para los Juegos Panamericanos Lima 2027", comentó el atleta, quien recibirá su medalla suramericana durante la clausura de los Juegos.

La delegación de remo consiguió la medalla de oro.

En otras disciplinas, se lograron medallas de bronce en Ciclismo, con Hugo Ruiz y Robinson Ruiz en la modalidad Madison masculino, así como en Karate Kata, donde Ingrid Aranda y José Morales se destacaron en sus respectivas categorías. Además, el equipo femenino de tiro con arco recurvo se ubicó en la cuarta posición general.

En el ámbito del fútbol, la selección peruana sufrió una derrota por 1-0 ante Argentina, con un gol de Santiago Espíndola en el minuto 89. De este modo, la bicolor se prepara para enfrentar a Chile en la lucha por el tercer lugar y la medalla de bronce este viernes a las 10.00 a. m. (8.00 a. m. de Perú).

Por otro lado, en pádel, el equipo femenino, conformado por María Paula Torres y Nicole Aragonés, se clasificó a las semifinales y competirá contra Argentina por un lugar en la final. En Bádminton, los deportistas peruanos continúan avanzando en las categorías individuales, dobles y por equipos, con la participación de Inés Castillo, Rafaela Munar, Isabel Junco, Namie Miyahira, José Guevara, Sharum Durand, Adriano Viale y Guillermo Buendía.

Diego Elías consiguió la medalla de oro.

Medallas de Perú en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Medallas de oro (19)

Domenico Suárez - Esports - (EA F. C.) ROSARIO

Marko Carrillo y Annia Becerra - Tiro deportivo - Pistola de aire mixtos 10 mts SANTA FE

Alesia y Valeria Palacios - Remo - Doble Damas Peso Ligero. SANTA FE

Marko Carrillo - Tiro deportivo - Pistola de Aire 10 mts SANTA FE

Nicolás Pacheco - Tiro deportivo - Skeet masculino individual SANTA FE

Tomas Centa y Rosalba Rojas - Bochas - Petanca mixta SANTA FE

Alejandro Ishikawa y Adrián Tokashiki - Bowling - Equipo Masculino Dobles BUENOS AIRES

Alexia Arenas - Tiro Deportivo - Rifle 3 posiciones Femenino SANTA FE

Kevin Altamirano - Tiro Deportivo - Tiro Rápido 25 mts SANTA FE

Almudena Boza Galdós - Tiro Deportivo - Trap SANTA FE

Alessandro de Souza - Tiro Deportivo - Trap masculino SANTA FE

Angelo Caro - Skateboarding - RAFAELA

Cristhiana de Osma - Esquí Acuático - Slalom Femenino SANTA FE

Natalia Cuglievan - Esquí Acuático - Figuras ( Tricks) SANTA FE

María Belén Bazo - Vela - iQFOIL. SANTA FE

Stefano Peschiera - Vela - ILCA7. SANTA FE

Sophie Zimmermann - Vela - Sunfish Femenino SANTA FE

Diego Elías - Squash - Individual masculino ROSARIO

Pamela Noya - Remo - Coastal - CW1x Individual Femenino

Medallas de plata (26)

Mariana Soriano - Esgrima - Florete individual Femenino ROSARIO

Rafaela Fernandini - Acuáticos - 100 metros libres femenino ROSARIO

María Luisa Doig - Esgrima - Espada individual Femenino ROSARIO

David Bardalez - Levantamiento de Pesas - 65 kg. ROSARIO

Patricia Pérez - Esports (EA F.C.) ROSARIO

Itzel Delgado - Surf - Stand UP Paddle SUP. SANTA FE

Shoely Mego - Levantamiento de Pesas - 57 kg ROSARIO

Itzel Delgado - Stand Up Paddle SUP Técnico SANTA FE

Daniel Aguero - Gimnasia - Saltos ROSARIO

Alonso Wong - Judo - 73 kg. ROSARIO

Annia Becerra - Tiro deportivo - Pistola de Aire 10 m femenino SANTA FE

Yuta Galarreta - Judo -90 kg ROSARIO

Driulys Rivas - Judo -52 kg ROSARIO

Adrián Tokashiki - Bowling individual masculino BUENOS AIRES

Sixto Auccapiña - Lucha 74 kg ROSARIO

Assier Cilloniz - Tiro deportivo - Trap SANTA FE

Caterina Romero - Vela - ILCA 7 SANTA FE

Jean Paul de Trazegnies - Vela - Sunfish Masculino SANTA FE

Alessandro de Souza y Almudena Boza - Tiro Deportivo - Trap Mixto SANTA FE

Driulys Rivas - 52Kg, Xsara Morales -70Kg, Camila Figueroa +70Kg, Marian Flores -57 kg, Carla León - 57; Alonso Wong -73Kg, Yuta Galarreta -90Kg, Daryl Yamamoto +90Kg, Franco Baltazar - 73 kg, Benjamín Burnside -73 kg, Javier Saavedra - 90 kg, Jefferson Sedano +90kg - Judo - Equipo mixto Shiai. ROSARIO

Carlos Espinoza - Lucha Grecorromana - 87 kg ROSARIO

Adriano Viale, Inés Castillo, Rafaela Munar, José Guevara, Sofía Junco, Namie Miyahira, Sharum Durand y Guillermo Buendía. Bádminton - Equipos Mixtos - ROSARIO

Luz Mery Rojas - Atletismo - 10 mil metros planos SANTA FE

Álvaro Torres - Remo - 1x Single Masculino SANTA FE

Pamela Noya y Adriana Sanguinetti - Remo - 2x Dobles Femenino SANTA FE

Gerónimo Hamann y Pamela Noya - Remo - 2x mixto SANTA FE.

Medallas de bronce (24)