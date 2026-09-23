- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs Argentina
- ADT vs Cienciano
- Alianza Lima
- Universitario
- Acumulado Liga 1
- Tabla del Clausura
- Liga Peruana de Vóley
Perú llegó a las 69 medallas en los Juegos Suramericanos 2026 tras los oros de Remo y Squash
Tras las preseas de Diego Elías en squash y Pamela Noya en remo, la delegación peruana pasó a ubicarse en el sexto puesto del medallero de los Juegos con 19 medallas de oro, 26 de plata y 24 de bronce.
El Team Perú del Comité Olímpico Peruano continúa destacando en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, acumulando hasta el momento un total de 69 medallas, que incluyen 19 de oro, 26 de plata y 24 de bronce. Con este desempeño, el país se posiciona en la sexta ubicación del medallero en este evento que se lleva a cabo en Argentina. Hasta ahora, se ha igualado la cantidad de medallas de oro obtenidas en las ediciones de Medellín 2010 y Asunción 2022, y con varios días de competencia por delante, se espera que los atletas peruanos logren aún más éxitos.
PUEDES VER: Fichajes Liga Peruana de Vóley 2026-27: así quedaron los planteles de los clubes para la temporada
Este miércoles, las medallas doradas llegaron gracias a la destacada actuación de Pamela Noya en remo, quien se coronó campeona en la categoría 1x femenino. Además, el equipo también se llevó varias preseas plateadas en distintas modalidades de remo. "Estoy muy feliz de haber ganado la medalla de oro y que el equipo haya logrado medallas en diferentes modalidades. A pesar de las dificultades con el agua, pudimos competir y obtener este triunfo para el Perú", expresó Noya.
Otra medalla de oro fue conquistada por Diego Elías en squash masculino individual en Rosario. Elías se prepara ahora para participar en dobles masculino y equipo mixto. "Darle una medalla al Perú es lo máximo y ahora nos toca prepararnos con fuerza para los Juegos Panamericanos Lima 2027", comentó el atleta, quien recibirá su medalla suramericana durante la clausura de los Juegos.
La delegación de remo consiguió la medalla de oro.
En otras disciplinas, se lograron medallas de bronce en Ciclismo, con Hugo Ruiz y Robinson Ruiz en la modalidad Madison masculino, así como en Karate Kata, donde Ingrid Aranda y José Morales se destacaron en sus respectivas categorías. Además, el equipo femenino de tiro con arco recurvo se ubicó en la cuarta posición general.
En el ámbito del fútbol, la selección peruana sufrió una derrota por 1-0 ante Argentina, con un gol de Santiago Espíndola en el minuto 89. De este modo, la bicolor se prepara para enfrentar a Chile en la lucha por el tercer lugar y la medalla de bronce este viernes a las 10.00 a. m. (8.00 a. m. de Perú).
Por otro lado, en pádel, el equipo femenino, conformado por María Paula Torres y Nicole Aragonés, se clasificó a las semifinales y competirá contra Argentina por un lugar en la final. En Bádminton, los deportistas peruanos continúan avanzando en las categorías individuales, dobles y por equipos, con la participación de Inés Castillo, Rafaela Munar, Isabel Junco, Namie Miyahira, José Guevara, Sharum Durand, Adriano Viale y Guillermo Buendía.
Diego Elías consiguió la medalla de oro.
Medallas de Perú en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
Medallas de oro (19)
- Domenico Suárez - Esports - (EA F. C.) ROSARIO
- Marko Carrillo y Annia Becerra - Tiro deportivo - Pistola de aire mixtos 10 mts SANTA FE
- Alesia y Valeria Palacios - Remo - Doble Damas Peso Ligero. SANTA FE
- Marko Carrillo - Tiro deportivo - Pistola de Aire 10 mts SANTA FE
- Nicolás Pacheco - Tiro deportivo - Skeet masculino individual SANTA FE
- Tomas Centa y Rosalba Rojas - Bochas - Petanca mixta SANTA FE
- Alejandro Ishikawa y Adrián Tokashiki - Bowling - Equipo Masculino Dobles BUENOS AIRES
- Alexia Arenas - Tiro Deportivo - Rifle 3 posiciones Femenino SANTA FE
- Kevin Altamirano - Tiro Deportivo - Tiro Rápido 25 mts SANTA FE
- Almudena Boza Galdós - Tiro Deportivo - Trap SANTA FE
- Alessandro de Souza - Tiro Deportivo - Trap masculino SANTA FE
- Angelo Caro - Skateboarding - RAFAELA
- Cristhiana de Osma - Esquí Acuático - Slalom Femenino SANTA FE
- Natalia Cuglievan - Esquí Acuático - Figuras ( Tricks) SANTA FE
- María Belén Bazo - Vela - iQFOIL. SANTA FE
- Stefano Peschiera - Vela - ILCA7. SANTA FE
- Sophie Zimmermann - Vela - Sunfish Femenino SANTA FE
- Diego Elías - Squash - Individual masculino ROSARIO
- Pamela Noya - Remo - Coastal - CW1x Individual Femenino
Medallas de plata (26)
- Mariana Soriano - Esgrima - Florete individual Femenino ROSARIO
- Rafaela Fernandini - Acuáticos - 100 metros libres femenino ROSARIO
- María Luisa Doig - Esgrima - Espada individual Femenino ROSARIO
- David Bardalez - Levantamiento de Pesas - 65 kg. ROSARIO
- Patricia Pérez - Esports (EA F.C.) ROSARIO
- Itzel Delgado - Surf - Stand UP Paddle SUP. SANTA FE
- Shoely Mego - Levantamiento de Pesas - 57 kg ROSARIO
- Itzel Delgado - Stand Up Paddle SUP Técnico SANTA FE
- Daniel Aguero - Gimnasia - Saltos ROSARIO
- Alonso Wong - Judo - 73 kg. ROSARIO
- Annia Becerra - Tiro deportivo - Pistola de Aire 10 m femenino SANTA FE
- Yuta Galarreta - Judo -90 kg ROSARIO
- Driulys Rivas - Judo -52 kg ROSARIO
- Adrián Tokashiki - Bowling individual masculino BUENOS AIRES
- Sixto Auccapiña - Lucha 74 kg ROSARIO
- Assier Cilloniz - Tiro deportivo - Trap SANTA FE
- Caterina Romero - Vela - ILCA 7 SANTA FE
- Jean Paul de Trazegnies - Vela - Sunfish Masculino SANTA FE
- Alessandro de Souza y Almudena Boza - Tiro Deportivo - Trap Mixto SANTA FE
- Driulys Rivas - 52Kg, Xsara Morales -70Kg, Camila Figueroa +70Kg, Marian Flores -57 kg, Carla León - 57; Alonso Wong -73Kg, Yuta Galarreta -90Kg, Daryl Yamamoto +90Kg, Franco Baltazar - 73 kg, Benjamín Burnside -73 kg, Javier Saavedra - 90 kg, Jefferson Sedano +90kg - Judo - Equipo mixto Shiai. ROSARIO
- Carlos Espinoza - Lucha Grecorromana - 87 kg ROSARIO
- Adriano Viale, Inés Castillo, Rafaela Munar, José Guevara, Sofía Junco, Namie Miyahira, Sharum Durand y Guillermo Buendía. Bádminton - Equipos Mixtos - ROSARIO
- Luz Mery Rojas - Atletismo - 10 mil metros planos SANTA FE
- Álvaro Torres - Remo - 1x Single Masculino SANTA FE
- Pamela Noya y Adriana Sanguinetti - Remo - 2x Dobles Femenino SANTA FE
- Gerónimo Hamann y Pamela Noya - Remo - 2x mixto SANTA FE.
Medallas de bronce (24)
- Faviana Gavidia - Levantamiento de Pesas - 49 kg ROSARIO
- Alessio Fukuda - Esgrima Florete Individual Masculino ROSARIO
- José Ullilen y Deysi Jilapa - Tiro deportivo - Pistola de aire mixtos 10 Mts. SANTA FE
- Miguel Ángel Preciado - Levantamiento de Pesas 70 kg. ROSARIO
- Ana Ricci - Acuáticos - Trampolín Individual 3m. ROSARIO
- Alexia Arenas y Diego Morin - Tiro deportivo - Equipo mixto de rifle de aire 10mts. SANTA FE
- Nadia Vela - Levantamiento de Pesas - 61 kg. ROSARIO
- Rafaela Fernandini , Micaela Bernales , Eva Boehlke y Alexia Sotomayor - Acuáticos 4X100 Estilo Libre Femenino. ROSARIO
- Anna Ricci y Mayte Salinas - Deportes Acuáticos - Trampolín Sincronizado 3m. ROSARIO
- Daniella Borda - Tiro Deportivo - Skeet Femenino Individual. SANTA FE
- Yasmín Silva - Deportes Acuáticos - 200 m mariposa. ROSARIO
- Sara Vizcarra - Tiro Deportivo - 10 m Rifle de Aire Individual Femenino SANTA FE
- Claudia Gaona y Lisbeth Allcca - Voleibol Playa - dupla ROSARIO
- Alessio Fukuda, Joaquín Espinoza, Isaac Ariza - Esgrima - Equipo Masculino Florete. ROSARIO
- Pamela Noya, Alessia Palacios, Valeria Palacios y Adriana Sanguineti - Remo - Cuádruple Sculls femenino (W4X). SANTA FE
- Camila Figueroa - Judo +78 kg. ROSARIO
- Deysi Jilapa - Tiro deportivo - Pistola de Aire 10m Femenino. SANTA FE
- Julio Cusi y Dilmer Calle - Judo - Katame No Kata. ROSARIO
- Ismael Muelle y María Gracia Vegas - Vela - Snipe Mixto. SANTA FE
- Felipe Duffoo y Carlos Fernández - Tenis de Mesa - Dobles Masculino. ROSARIO
- Hugo Ruiz - Ciclismo Omnium individual
- Hugo Ruiz y Robinson Ruiz - Ciclismo - Madison masculino SANTA FE
- Ingrid Aranda - Karate - Kata individual femenino ROSARIO
- José Morales - Karate - Kata individual masculino ROSARIO
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Paradox Park
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc
PRECIOS/ 89.00
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 21.90
Fun Jungle
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad
PRECIOS/ 28.90
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90