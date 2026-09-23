0

Perú llegó a las 69 medallas en los Juegos Suramericanos 2026 tras los oros de Remo y Squash

Tras las preseas de Diego Elías en squash y Pamela Noya en remo, la delegación peruana pasó a ubicarse en el sexto puesto del medallero de los Juegos con 19 medallas de oro, 26 de plata y 24 de bronce.

    Gary Huaman
    La delegación peruana llegó a las 69 preseas en los Juegos Suramericanos 2026.
    La delegación peruana llegó a las 69 preseas en los Juegos Suramericanos 2026. | Foto: IPD
    COMPARTIR

    El Team Perú del Comité Olímpico Peruano continúa destacando en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, acumulando hasta el momento un total de 69 medallas, que incluyen 19 de oro, 26 de plata y 24 de bronce. Con este desempeño, el país se posiciona en la sexta ubicación del medallero en este evento que se lleva a cabo en Argentina. Hasta ahora, se ha igualado la cantidad de medallas de oro obtenidas en las ediciones de Medellín 2010 y Asunción 2022, y con varios días de competencia por delante, se espera que los atletas peruanos logren aún más éxitos.

    Revisa cómo quedaron los planteles de la Liga Peruana de Vóley.

    PUEDES VER: Fichajes Liga Peruana de Vóley 2026-27: así quedaron los planteles de los clubes para la temporada

    Este miércoles, las medallas doradas llegaron gracias a la destacada actuación de Pamela Noya en remo, quien se coronó campeona en la categoría 1x femenino. Además, el equipo también se llevó varias preseas plateadas en distintas modalidades de remo. "Estoy muy feliz de haber ganado la medalla de oro y que el equipo haya logrado medallas en diferentes modalidades. A pesar de las dificultades con el agua, pudimos competir y obtener este triunfo para el Perú", expresó Noya.

    Otra medalla de oro fue conquistada por Diego Elías en squash masculino individual en Rosario. Elías se prepara ahora para participar en dobles masculino y equipo mixto. "Darle una medalla al Perú es lo máximo y ahora nos toca prepararnos con fuerza para los Juegos Panamericanos Lima 2027", comentó el atleta, quien recibirá su medalla suramericana durante la clausura de los Juegos.

    IPD

    La delegación de remo consiguió la medalla de oro.

    En otras disciplinas, se lograron medallas de bronce en Ciclismo, con Hugo Ruiz y Robinson Ruiz en la modalidad Madison masculino, así como en Karate Kata, donde Ingrid Aranda y José Morales se destacaron en sus respectivas categorías. Además, el equipo femenino de tiro con arco recurvo se ubicó en la cuarta posición general.

    En el ámbito del fútbol, la selección peruana sufrió una derrota por 1-0 ante Argentina, con un gol de Santiago Espíndola en el minuto 89. De este modo, la bicolor se prepara para enfrentar a Chile en la lucha por el tercer lugar y la medalla de bronce este viernes a las 10.00 a. m. (8.00 a. m. de Perú).

    Por otro lado, en pádel, el equipo femenino, conformado por María Paula Torres y Nicole Aragonés, se clasificó a las semifinales y competirá contra Argentina por un lugar en la final. En Bádminton, los deportistas peruanos continúan avanzando en las categorías individuales, dobles y por equipos, con la participación de Inés Castillo, Rafaela Munar, Isabel Junco, Namie Miyahira, José Guevara, Sharum Durand, Adriano Viale y Guillermo Buendía.

    IPD

    Diego Elías consiguió la medalla de oro.

    Medallas de Perú en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

    Medallas de oro (19)

    • Domenico Suárez - Esports - (EA F. C.) ROSARIO
    • Marko Carrillo y Annia Becerra - Tiro deportivo - Pistola de aire mixtos 10 mts SANTA FE
    • Alesia y Valeria Palacios - Remo - Doble Damas Peso Ligero.  SANTA FE
    • Marko Carrillo - Tiro deportivo - Pistola de Aire 10 mts  SANTA FE
    • Nicolás Pacheco - Tiro deportivo - Skeet masculino individual    SANTA FE
    • Tomas Centa y Rosalba Rojas  - Bochas - Petanca mixta     SANTA FE
    • Alejandro Ishikawa y Adrián Tokashiki - Bowling - Equipo Masculino Dobles    BUENOS AIRES
    • Alexia Arenas - Tiro Deportivo - Rifle 3 posiciones Femenino  SANTA FE
    • Kevin Altamirano - Tiro Deportivo  - Tiro Rápido 25 mts  SANTA FE
    • Almudena Boza Galdós - Tiro Deportivo - Trap    SANTA FE
    • Alessandro de Souza - Tiro Deportivo - Trap masculino SANTA FE
    • Angelo Caro - Skateboarding - RAFAELA
    • Cristhiana de Osma - Esquí Acuático - Slalom Femenino SANTA FE
    • Natalia Cuglievan - Esquí Acuático - Figuras ( Tricks) SANTA FE
    • María Belén Bazo - Vela - iQFOIL.  SANTA FE
    • Stefano Peschiera - Vela - ILCA7.     SANTA FE
    • Sophie Zimmermann - Vela -  Sunfish Femenino SANTA FE
    • Diego Elías  - Squash - Individual masculino ROSARIO
    • Pamela Noya - Remo - Coastal - CW1x Individual Femenino

    Medallas de plata (26)

    • Mariana Soriano - Esgrima - Florete individual Femenino ROSARIO
    • Rafaela Fernandini - Acuáticos - 100 metros libres femenino     ROSARIO
    • María Luisa Doig - Esgrima - Espada individual Femenino   ROSARIO
    • David Bardalez - Levantamiento de Pesas - 65 kg.  ROSARIO
    • Patricia Pérez - Esports (EA F.C.) ROSARIO
    • Itzel Delgado - Surf - Stand UP Paddle SUP. SANTA FE
    • Shoely Mego - Levantamiento de Pesas - 57 kg   ROSARIO
    • Itzel Delgado - Stand Up Paddle SUP Técnico SANTA FE
    • Daniel Aguero - Gimnasia - Saltos ROSARIO
    • Alonso Wong - Judo - 73 kg. ROSARIO
    • Annia Becerra - Tiro deportivo  - Pistola de Aire 10 m femenino   SANTA FE
    • Yuta Galarreta - Judo -90 kg    ROSARIO
    • Driulys Rivas - Judo -52 kg ROSARIO
    • Adrián Tokashiki - Bowling individual masculino BUENOS AIRES
    • Sixto Auccapiña - Lucha 74 kg ROSARIO
    • Assier Cilloniz - Tiro deportivo - Trap SANTA FE
    • Caterina Romero - Vela - ILCA 7 SANTA FE
    • Jean Paul de Trazegnies - Vela - Sunfish Masculino SANTA FE
    • Alessandro de Souza y Almudena Boza - Tiro Deportivo - Trap Mixto    SANTA FE
    • Driulys Rivas - 52Kg, Xsara Morales -70Kg, Camila Figueroa +70Kg, Marian Flores -57 kg, Carla León - 57; Alonso Wong -73Kg, Yuta Galarreta -90Kg, Daryl Yamamoto +90Kg, Franco Baltazar - 73 kg, Benjamín Burnside -73 kg, Javier Saavedra - 90 kg, Jefferson Sedano +90kg  -    Judo  - Equipo mixto Shiai.  ROSARIO
    • Carlos Espinoza - Lucha Grecorromana - 87 kg ROSARIO
    • Adriano Viale, Inés Castillo, Rafaela Munar, José Guevara, Sofía Junco, Namie Miyahira, Sharum Durand y Guillermo Buendía. Bádminton - Equipos Mixtos - ROSARIO
    • Luz Mery Rojas - Atletismo - 10 mil metros planos     SANTA FE
    • Álvaro Torres - Remo - 1x Single Masculino     SANTA FE
    • Pamela Noya y Adriana Sanguinetti - Remo - 2x Dobles Femenino     SANTA FE
    • Gerónimo Hamann y Pamela Noya - Remo - 2x mixto    SANTA FE.

    Medallas de bronce (24)

    • Faviana Gavidia - Levantamiento de Pesas - 49 kg ROSARIO
    • Alessio Fukuda - Esgrima Florete Individual Masculino ROSARIO
    • José Ullilen y Deysi Jilapa - Tiro deportivo - Pistola de aire mixtos 10 Mts. SANTA FE
    • Miguel Ángel Preciado - Levantamiento de Pesas 70 kg. ROSARIO
    • Ana Ricci - Acuáticos - Trampolín Individual 3m. ROSARIO
    • Alexia Arenas y Diego Morin - Tiro deportivo - Equipo mixto de rifle de aire 10mts.  SANTA FE
    • Nadia Vela - Levantamiento de Pesas - 61 kg.   ROSARIO
    • Rafaela Fernandini , Micaela Bernales , Eva Boehlke y Alexia Sotomayor - Acuáticos 4X100 Estilo Libre Femenino. ROSARIO
    • Anna Ricci y Mayte Salinas - Deportes Acuáticos - Trampolín Sincronizado 3m. ROSARIO
    • Daniella Borda - Tiro Deportivo - Skeet Femenino Individual. SANTA FE
    • Yasmín Silva - Deportes Acuáticos - 200 m mariposa. ROSARIO
    • Sara Vizcarra - Tiro  Deportivo  - 10 m Rifle de Aire Individual Femenino SANTA FE
    • Claudia Gaona y Lisbeth Allcca - Voleibol Playa - dupla  ROSARIO
    • Alessio Fukuda, Joaquín Espinoza, Isaac Ariza - Esgrima - Equipo Masculino Florete.   ROSARIO
    • Pamela Noya, Alessia Palacios, Valeria Palacios y Adriana Sanguineti - Remo - Cuádruple Sculls femenino (W4X). SANTA FE
    • Camila Figueroa  - Judo +78 kg.   ROSARIO
    • Deysi Jilapa - Tiro deportivo - Pistola de Aire 10m Femenino.    SANTA FE
    • Julio Cusi y Dilmer Calle - Judo - Katame No Kata. ROSARIO
    • Ismael Muelle  y María Gracia Vegas - Vela - Snipe Mixto. SANTA FE
    • Felipe Duffoo y Carlos Fernández - Tenis de Mesa - Dobles Masculino.    ROSARIO
    • Hugo Ruiz - Ciclismo Omnium individual
    • Hugo Ruiz y Robinson Ruiz - Ciclismo - Madison masculino   SANTA FE
    • Ingrid Aranda - Karate - Kata individual femenino  ROSARIO
    • José Morales - Karate - Kata individual masculino ROSARIO
    Gary Huaman
    AUTOR: Gary Huaman

    Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

    google iconPrefiero a Libero en Google
    Lo más visto

    1. Maricarmen Guerrero, ex Alianza Lima, contundente sobre Universitario: "Soy hincha del equipo en el que juego"

    2. Alianza Lima anuncia bienvenida que emociona a toda su hinchada: "Se suma"

    3. Alianza Lima vs Esquimo: fecha, hora y canal por la Noche Blanquiazul Vóley 2026

    ¡Vamos al Circo!

    Notas Recomendadas

    Ofertas

    Paradox Park

    Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

    PRECIO

    S/ 89.00
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 21.90
    Comprar

    Fun Jungle

    Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

    PRECIO

    S/ 28.90
    Comprar

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Últimas noticias

    Más Deportes

    Estados Unidos

    Fútbol Peruano