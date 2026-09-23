Del Perú para el mundo: la historia detrás del debut histórico de la paleta frontón en Santa Fe 2026

La paleta frontón está marcando un hito. Por primera vez, este deporte emblema del Perú participa de manera oficial en el extranjero dentro de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en Argentina. Ver a figuras como Kevin Martínez y Valeria Garcés competir en una cancha instalada a orillas del río Paraná despierta orgullo. Además, el lugar elegido no podría ser más simbólico para el país anfitrión: se habilitó una cancha oficial temporal en la explanada del Monumento Nacional a la Bandera. Te contamos cómo comenzó todo este impulso.

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La historia detrás del debut histórico de la paleta frontón en Santa Fe 2026

Para entender este crecimiento internacional del Frontón, tenemos que mirar la ruta que se trazó hace más de una década. El verdadero punto de inflexión ocurrió en los Juegos Bolivarianos Trujillo 2013.

Ese año se tomó una decisión audaz: incorporar la paleta frontón por primera vez en el programa oficial del ciclo olímpico. En la subsede de Lima, las duplas de Mauricio Álvarez y Leonardo Benique (Varones) junto a Martha Monzón y Graciela Valenzuela (Damas) ganaron el oro. Ese evento fue la chispa inicial: atletas de Bolivia, Venezuela, Chile y Centroamérica compitieron y conocieron la velocidad de nuestro deporte nacido en 1945.

La paleta frontón se disputó por primera vez en los Juegos Odesur Santa Fe 2026

¡Y el impulso de expansión no terminó allí! Apenas dos años más tarde, en 2015, la Federación Peruana dio otro paso estratégico decisivo al organizar el Primer Torneo Internacional de Paleta Frontón. Este certamen resultó clave para la capacitación y para adecuar el reglamento a escala continental, y consiguió reunir en Perú a delegaciones de varios países de la región, entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador y Venezuela. La atención de América se volcó entonces sobre esta disciplina, tan peruana como el ceviche o el pisco, y con ello se sentaron las bases de la proyección competitiva internacional que hoy empieza a dar resultados.

Gracias a la visión que empezó en 2013 y se reforzó en 2015, se abrieron las puertas para la evolución que hoy celebramos:

La consagración absoluta de la paleta frontón en los Juegos Panamericanos Lima 2019 , con los históricos oros de Kevin Martínez y Claudia Suárez.

, con los históricos oros de Kevin Martínez y Claudia Suárez. La consolidación regional en los recientes Juegos Bolivarianos de Ayacucho y Lima .

. Y el máximo hito actual: Santa Fe 2026, rompiendo fronteras y compitiendo por medallas fuera del Perú por primera vez en la historia.

¡Lo que surgió en las playas y clubes del Perú ahora gana terreno en Sudamérica! Desde la determinación adoptada en Trujillo en 2013 hasta las canchas de Argentina, la paleta frontón continúa escribiendo historia.

Por Fernando Patroni Vizquerra