Selección peruana clasificó a la semifinal de los Juegos Odesur 2026 tras vencer a Panamá

La Selección Peruana Sub-20 consiguió su boleto a las semifinales de los Juegos Odesur 2026. El equipo dirigido por Thiago Kosloski derrotó 2-1 a Panamá y, con este resultado, aseguró su clasificación tras cerrar la fase de grupos con seis puntos.

Selección peruana venció 2-1 a Panamá y clasificó a la semifinal de los Juegos Odesur 2026

El conjunto nacional llegaba a este encuentro con la obligación de sumar para continuar en competencia. Perú había iniciado su participación con una derrota por 2-0 frente a Colombia, pero logró recuperarse en la segunda fecha al superar 2-0 a Chile, resultado que le permitió llegar con opciones intactas a la última jornada del Grupo A.

La selección peruana avanzó a la semifinales de los Juegos Odesur 2026

Ante Panamá, la 'bicolor' encontró el camino de la victoria sobre el cierre del primer tiempo. Jonathan García apareció en la última jugada de la etapa inicial para marcar el 1-0 y darle ventaja al combinado nacional antes del descanso.

Los 'Canaleros' reaccionaron en el complemento y consiguieron la igualdad a los 59 minutos por intermedio de Raheen Cuello. Sin embargo, Perú no se conformó con el empate y volvió a ponerse arriba en el marcador a los 77', cuando Gerson Castillo convirtió el 2-1 definitivo.

Con esta victoria, la Selección Peruana terminó la fase de grupos con dos triunfos y una derrota, acumulando seis unidades. Tras caer ante Colombia, la Bicolor mostró capacidad de reacción al vencer a Chile con goles de Piero Cari y José María Mellán y posteriormente superar a Panamá.

¿A qué hora y dónde ver el próximo partido de Perú en la semifinal de los Juegos Odesur 2026?

La selección peruana Sub-20, bajo la dirección de Thiago Kosloski, afrontará un nuevo reto en su camino por alcanzar una medalla. Perú jugará este miércoles 23 de septiembre a las 8.00 a. m., las semifinales de los Juegos Odesur 2026 frente a Argentina. El partido podrá seguirse por Movistar Deportes.