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ALERTA MÁXIMA en Walmart de Texas: reportan intensa BÚSQUEDA e IDENTIFICACIÓN de mujer acusada de ROBAR el teléfono de un trabajador
La policía de Odessa se encuentra en la búsqueda de una mujer señalada por el robo del celular de un trabajador de Walmart. ¿Qué se sabe sobre su paradero?
La policía de Odessa, en Estados Unidos, solicitó recientemente la colaboración de toda la ciudadanía para identificar a una mujer sospechosa de haber robado un teléfono móvil en Walmart. Las autoridades locales se encuentran trabajando para esclarecer el caso y piden a quienes tengan información relevante que se acerquen a brindar su apoyo. ¿Qué cargos podría enfrentar la sospechosa?
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Reportan búsqueda e identificación de mujer acusada de robar el celular a trabajador de Walmart, ¿qué pasó?
Según 'First Alert 7', la policía de Odessa, Texas, se encuentra solicitando la colaboración inmediata de la comunidad para identificar a una mujer acusada de sustraer un teléfono móvil a trabajador de Walmart.
Anuncian intensa búsqueda de mujer acusada de robar el teléfono de un trabajador de Walmart. Solo se difundió esta imagen.
Según el informe policial que fue expuesto por dicho medio, se conoció que un empleado de la tienda americana dejó el dispositivo cerca de la zona de autopago, mientras se encontraba en horario laboral y, tras una investigación exhaustiva, se determinó que una mujer de polo verde lo tomó. No obstante, no se reveló su identidad ni se ha logrado ubicar su paradero.
Cabe resaltar que dicho móvil tiene un valor de 1.200 dólares y contaba con documentos personales adheridos a su funda. Asimismo, si estás en la zona y cuentas con información sobre la sospechosa, se te invita a comunicarte con el detective G. Potter al 432-335-5759 o a contactar a Odessa Crime Stoppers al 432-333-TIPS.
¿Qué hacer si sufres un robo dentro de la tienda Walmart?
En caso de sufrir un robo en el interior de un Walmart, debes mantener la calma y no resistirte, especialmente si el delincuente está armado o muestra comportamientos violentos. Busca un lugar seguro o aléjate del peligro de inmediato. Una vez que estés a salvo, localiza a un empleado o guardia de seguridad del local. Si hay lesiones o una amenaza, llama al número de emergencias local, como el 911.
Después de la situación, es necesario lo siguiente:
- Informar al gerente de la empresa para que se activen los protocolos internos.
- Solicitar que se elabore un reporte del incidente.
- Pedir la revisión de las cámaras de seguridad para ayudar a rastrear lo sucedido.
- Si hay testigos, anota sus datos de contacto.
Desde el punto legal, debes presentar una denuncia formal ante las autoridades competentes.
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