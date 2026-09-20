La policía de Hernando, en Mississippi, Estados Unidos, reportó que una fuga de gas registrada la noche del viernes 18 de septiembre llevó a la evacuación inmediata de un Walmart y un Taco Bell. Las autoridades actuaron rápidamente para garantizar la seguridad de los clientes y empleados en ambos establecimientos. ¿Qué se reveló sobre este incidente?

Walmart de Hernando: reportan fuga de gas que provocó la evacuación del establecimiento, ¿qué más se sabe?

Recientemente, la policía de Hernando, Mississippi, compartió más detalles sobre una fuga de gas que ocasionó preocupación en la comunidad. Este hecho se dio el viernes, provocando la activación de las medidas de seguridad y la evacuación de un local Walmart y un Taco Bell.

Walmart de Hernando: autoridades reportan fuga de gas que provocó la evacuación del local.

Según informes de 'WREG' y las propias autoridades, se decidió cerrar las vías cercanas a la intersección de Commerce y McCracken mientras se lleva a cabo la investigación del incidente. Hasta el momento, la causa de la fuga no ha sido esclarecida. Se espera que se brinden más datos mientras la situación avance.

Asimismo, no se ha difundido el nombre ni la identidad de alguna persona responsable del hecho ni testimonios de los presentes.

¿Qué hacer durante un reporte de fuga de gas en Walmart?

En caso de una fuga de gas en una tienda Walmart, es crucial actuar con rapidez y seguir ciertos protocolos de seguridad. Primero, detén cualquier actividad que estés realizando; evita encender fósforos, encendedores, interruptores de luz o utilizar teléfonos celulares en el área afectada, ya que esto podría provocar chispas o detonaciones.

Además, debes evacuar el lugar de inmediato, dirigiéndote a la salida más cercana y manteniéndote a una distancia mínima de 50 metros del edificio. Una vez en un lugar seguro, contacta a emergencias llamando al 911 o al número local de protección civil y bomberos. También es clave seguir las instrucciones del personal de seguridad, ya sean empleados o brigadistas, quienes te guiarán en el proceso de evacuación y resguardo.