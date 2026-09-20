Franco Velazco rotundo tras goleada de Garcilaso a Universitario: "No se afrontó como debía"

Universitario sufrió una dura derrota en su visita a Cusco. Los cremas cayeron goleados por 4-0 ante Deportivo Garcilaso por la fecha 10 del Torneo Clausura, en un duelo clave por el primer lugar del campeonato. Tras el final del compromiso, el administrador del cuadro crema, Franco Velazco, salió al frente y no dudó en hacer una dura autocrítica sobre el rendimiento de los dirigidos por el profesor Héctor Cúper.

Franco Velazco rotundo sobre el rendimiento de la 'U' tras goleada a manos de Garcilaso

En declaraciones a la prensa, el titular del conjunto estudiantil reconoció que el plantel no atraviesa por un buen momento futbolístico a nivel colectivo. Franco Velazco admitió que la goleada sufrida ante el ‘Pedacito de Cielo’ dejó en evidencia varios aspectos por corregir en Universitario. Asimismo, señaló que el equipo debe recuperar su mejor versión y trabajar para revertir esta situación en los próximos partidos.

"Perdimos tres puntos y ahora tenemos que trabajar muy duro porque no alcanzamos la regularidad que queremos. Tenemos un partido bueno, un partido malo, entonces, estamos conscientes que eso es algo que tenemos que trabajar para mejorar. La semana pasada hicimos un partidazo en Matute, nos llevamos el triunfo en un clásico importante y ahora no se afrontó el partido como debería afrontarse. Teníamos que afrontar todos los partidos como una final y este, desafortunadamente, no se afrontó como debía", dijo.

Universitario fue goleado por 4-0 en su visita a Deportivo Garcilaso

En ese sentido, Velazco resaltó que, a falta de 8 partidos para terminar el Torneo Clausura, no existe margen de error para Universitario ni para todos los equipos que luchan por los primeros puestos de la Liga 1 2026.

Universitario cayó goleado ante Deportivo Garcilaso y perdió el primer lugar del Clausura

En uno de los peores partidos del equipo en la era Cúper, Universitario cayó goleado por 4-0 en su visita a Deportivo Garcilaso. Tuvieron que pasar solo 20 minutos tras el inicio del partido para que el ‘Rico Garci’ lo gane por goleada, gracias a los tantos de Aldair Salazar (6’), Kevin Sandoval (10’) y Agustín Gonzáles (19’). Facundo Castelli puso el último gol en el Inca Garcilaso de la Vega a los 58’.

Con este resultado, Universitario fue desplazado del primer lugar del Clausura y deberá aprovechar el receso por los partidos de la selección para corregir sus falencias y llegar de la mejor forma a la fecha 11, donde recibirá a Melgar en el Estadio Monumental.