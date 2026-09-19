Bryan Reyna rompió su silencio tras jugar con Universitario: "No me merezco no salir en lista"

¡Lo dijo todo! Bryan Reyna volvió a lucir la camiseta de Universitario durante la goleada por 4-0 de Deportivo Garcilaso sobre los cremas. Sin embargo, el 'Picante' se mostró disconforme con la manera en que se está manejando su carrera dentro de la institución crema, al señalar tajantemente su falta de participación en el Torneo Clausura.

Como se sabe, Reyna volvió a salir en la lista de convocados de Héctor Cúper después de diez fechas. Ante ello, en conversación con L1 MAX, el jugador rompió su silencio al respecto y dejó fuertes declaraciones.

Bryan Reyna habló sobre su presente en Universitario. Foto: L1 Max

"Para serte sincero, yo soy una persona siempre sincera. Quizás a veces no juego por mi sinceridad, pero injustamente no me parece lo que me está pasando. No me merezco, primero, no salir en lista. Nunca me ha pasado esto en mi carrera y yo soy una persona muy autocrítica; si yo estoy mal, lo aceptaría", fueron las expresiones del futbolista de 28 años.

Reyna también resaltó que durante los entrenamientos cremas se esfuerza para por obtener un cupo en la lista del DT. "Pero hay gente adentro, mis compañeros, todos saben cómo me destaco en cada entrenamiento. Y esto es mi trabajo. Yo tengo que comunicarme de alguna manera, porque esto para mí es mi trabajo", complementó.

El Picante volvió a vestir la camiseta de Universitario

Bryan Reyna tuvo dura autorreflexión sobre su presente en Universitario

En otro momento, y visiblemente afligido por la situación, el extremo crema manifestó que desde que llegó a Universitario estuvo disponible para jugar, pero que es un tema de Héctor Cúper en colocarlo o no.

"Y si no juego mañana, más tarde, ¿dónde voy a estar? La gente se preguntará: "¿Por qué no juega Bryan? ¿Por qué no juega Bryan?".

- ¿Y creen que has estado fuera por un tema médico, un tema de lesión? “No, nada que ver. Yo, desde el día uno que estoy acá, no me he lesionado. No me he lesionado. Gracias a Dios, no he tenido una lesión grave"

"Yo respeto la decisión del entrenador, pero me queda seguir trabajando como lo vengo haciendo, porque créeme que yo me saco la mier** entrenando y estoy en los entrenamientos. Pero ya lo otro no depende de mí, ¿sabes?".