¡Festival de memes! Universitario cayó goleado 4-0 ante Garcilaso y las redes no perdonaron

Revisa los mejores memes de la humillante derrota de Universitario por 4-0 ante Deportivo Garcilaso, que se coloca en el primer lugar de la tabla de Clausura.

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De goleada a lluvia de memes: las redes reaccionaron al 4-0 de Deportivo Garcilaso sobre Universitario. | Composición: Líbero/Redes sociales De goleada a lluvia de memes: las redes reaccionaron al 4-0 de Deportivo Garcilaso sobre Universitario. | Composición: Líbero/Redes sociales

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El arco de Diego Romero fue atravesado por 4 goles de Deportivo Garcilaso. | Composición: Líbero/Redes sociales El arco de Diego Romero fue atravesado por 4 goles de Deportivo Garcilaso. | Composición: Líbero/Redes sociales

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"¿Y la garra crema?" Universitario perdió 4-0 y las redes sociales reaccionaron con divertido meme. | Composición: Líbero/Redes sociales "¿Y la garra crema?" Universitario perdió 4-0 y las redes sociales reaccionaron con divertido meme. | Composición: Líbero/Redes sociales

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Deportivo Garcilaso goleó 4-0 a Universitario y desató una ola de memes. | Composición: Líbero/Redes sociales Deportivo Garcilaso goleó 4-0 a Universitario y desató una ola de memes. | Composición: Líbero/Redes sociales

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¡Garcilaso le dio con todo! Universitario recibió un 4-0 y las redes sacaron la artillería de memes. | Composición: Líbero/Redes sociales ¡Garcilaso le dio con todo! Universitario recibió un 4-0 y las redes sacaron la artillería de memes. | Composición: Líbero/Redes sociales

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¿Qué pasó, crema? Garcilaso goleó 4-0 y dejó a Universitario servido para el festín de memes. | Imagen: Liga 1 Perú Memes 2.0 ¿Qué pasó, crema? Garcilaso goleó 4-0 y dejó a Universitario servido para el festín de memes. | Imagen: Liga 1 Perú Memes 2.0

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¡Se abrió la goleada! Garcilaso metió cuatro y las redes no tuvieron piedad con Universitario. | Composición: Líbero/Redes sociales ¡Se abrió la goleada! Garcilaso metió cuatro y las redes no tuvieron piedad con Universitario. | Composición: Líbero/Redes sociales

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Universitario quiso borrar el resultado, pero internet ya le tomó captura: los mejores memes del 4-0. | Composición: Líbero/Redes sociales Universitario quiso borrar el resultado, pero internet ya le tomó captura: los mejores memes del 4-0. | Composición: Líbero/Redes sociales

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¡Cuatro golpes y directo a los memes! Garcilaso aplastó a Universitario y las redes celebraron a su manera. | Composición: Líbero/Redes sociales ¡Cuatro golpes y directo a los memes! Garcilaso aplastó a Universitario y las redes celebraron a su manera. | Composición: Líbero/Redes sociales

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