- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Garcilaso
- Cristal vs Atlético Grau
- Barcelona vs Sevilla
- Alianza Lima vs Fluminense
- Universitario
- Liga Peruana de Vóley
¡Festival de memes! Universitario cayó goleado 4-0 ante Garcilaso y las redes no perdonaron
Revisa los mejores memes de la humillante derrota de Universitario por 4-0 ante Deportivo Garcilaso, que se coloca en el primer lugar de la tabla de Clausura.
1 de 10
2 de 10
De goleada a lluvia de memes: las redes reaccionaron al 4-0 de Deportivo Garcilaso sobre Universitario. | Composición: Líbero/Redes sociales
De goleada a lluvia de memes: las redes reaccionaron al 4-0 de Deportivo Garcilaso sobre Universitario. | Composición: Líbero/Redes sociales
3 de 10
El arco de Diego Romero fue atravesado por 4 goles de Deportivo Garcilaso. | Composición: Líbero/Redes sociales
El arco de Diego Romero fue atravesado por 4 goles de Deportivo Garcilaso. | Composición: Líbero/Redes sociales
4 de 10
"¿Y la garra crema?" Universitario perdió 4-0 y las redes sociales reaccionaron con divertido meme. | Composición: Líbero/Redes sociales
"¿Y la garra crema?" Universitario perdió 4-0 y las redes sociales reaccionaron con divertido meme. | Composición: Líbero/Redes sociales
5 de 10
Deportivo Garcilaso goleó 4-0 a Universitario y desató una ola de memes. | Composición: Líbero/Redes sociales
Deportivo Garcilaso goleó 4-0 a Universitario y desató una ola de memes. | Composición: Líbero/Redes sociales
6 de 10
¡Garcilaso le dio con todo! Universitario recibió un 4-0 y las redes sacaron la artillería de memes. | Composición: Líbero/Redes sociales
¡Garcilaso le dio con todo! Universitario recibió un 4-0 y las redes sacaron la artillería de memes. | Composición: Líbero/Redes sociales
7 de 10
¿Qué pasó, crema? Garcilaso goleó 4-0 y dejó a Universitario servido para el festín de memes. | Imagen: Liga 1 Perú Memes 2.0
¿Qué pasó, crema? Garcilaso goleó 4-0 y dejó a Universitario servido para el festín de memes. | Imagen: Liga 1 Perú Memes 2.0
8 de 10
¡Se abrió la goleada! Garcilaso metió cuatro y las redes no tuvieron piedad con Universitario. | Composición: Líbero/Redes sociales
¡Se abrió la goleada! Garcilaso metió cuatro y las redes no tuvieron piedad con Universitario. | Composición: Líbero/Redes sociales
9 de 10
Universitario quiso borrar el resultado, pero internet ya le tomó captura: los mejores memes del 4-0. | Composición: Líbero/Redes sociales
Universitario quiso borrar el resultado, pero internet ya le tomó captura: los mejores memes del 4-0. | Composición: Líbero/Redes sociales
10 de 10
¡Cuatro golpes y directo a los memes! Garcilaso aplastó a Universitario y las redes celebraron a su manera. | Composición: Líbero/Redes sociales
¡Cuatro golpes y directo a los memes! Garcilaso aplastó a Universitario y las redes celebraron a su manera. | Composición: Líbero/Redes sociales
Garcilaso puso la fiesta, Universitario sufrió y los memes se quedaron con la celebración. | Composición: Líbero/Redes sociales
Garcilaso puso la fiesta, Universitario sufrió y los memes se quedaron con la celebración. | Composición: Líbero/Redes sociales
COMPARTIRSiguenos en Google News
Lo más visto
- 1
¡Festival de memes! Universitario cayó goleado 4-0 ante Garcilaso y las redes no perdonaron
- 2
RESULTADO Lotería de Boyacá HOY sábado 19 de septiembre 2026, EN VIVO: NÚMERO GANADOR y premio mayor del ÚLTIMO SORTEO
- 3
Horóscopo de HOY, sábado 19 de septiembre: predicciones de Josie Diez Canseco según tu signo zodiacal
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Paradox Park
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc
Comprar
PRECIOS/ 89.00
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
Comprar
PRECIOS/ 21.90
Fun Jungle
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad
Comprar
PRECIOS/ 28.90
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
Comprar
PRECIOS/ 47.90