Fixture de Deportivo Garcilaso en el Clausura 2026: los partidos que le restan en la Liga 1

Deportivo Garcilaso mantiene un paso sólido en su principal objetivo de conquistar el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, respaldado por victorias claras tanto en casa como fuera de ella en la presente competición. En ese contexto, y aprovechando este buen momento del conjunto cusqueño, te presentamos los partidos que aún le quedan por disputar al club imperial.

Partidos que le restan a Deportivo Garcilaso en el Torneo Clausura 2026

Garcilaso, que actualmente disputa el punto a punto con Universitario de Deportes y Alianza Lima en la jornada 8 del Clausura, tendrá que afrontar nueve partidos más para determinar si está en condiciones de ganar el segundo certamen a fin de año.

Deportivo Garcilaso es líder del Torneo Clausura 2026

Es por ello que, hasta noviembre de 2026, el conjunto cusqueño deberá disputar 4 partidos en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, mientras que en 5 ocasiones tendrá que abandonar Cusco para jugar en otras ciudades del Perú.

Fixture de Deportivo Garcilaso en el Clausura 2026

Septiembre

Sport Boys vs. Deportivo Garcilaso

Deportivo Garcilaso vs. Universitario

Octubre

Deportivo Garcilaso vs. Sport Huancayo

Melgar vs. Deportivo Garcilaso

Deportivo Garcilaso vs. Los Chankas

Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso

UTC vs. Deportivo Garcilaso

Noviembre

Deportivo Garcilaso vs. Comerciantes Unidos

Juan Pablo II vs. Deportivo Garcilaso

Tabla de posiciones: Deportivo Garcilaso en el Torneo Clausura 2026