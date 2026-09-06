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Fixture de Deportivo Garcilaso en el Clausura 2026: los partidos que le restan en la Liga 1

Conoce todos los partidos que le restan a Deportivo Garcilaso del técnico Lisandro Greppo rumbo al título del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Luis Blancas
Partidos que le restan a Deportivo Garcilaso en el Torneo Clausura 2026
Partidos que le restan a Deportivo Garcilaso en el Torneo Clausura 2026 | Foto: Deportivo Garcilaso
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Deportivo Garcilaso mantiene un paso sólido en su principal objetivo de conquistar el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, respaldado por victorias claras tanto en casa como fuera de ella en la presente competición. En ese contexto, y aprovechando este buen momento del conjunto cusqueño, te presentamos los partidos que aún le quedan por disputar al club imperial.

Alianza Lima vs Universitario por el clásico peruano. Foto: composición Líbero/IG

PUEDES VER: Alianza Lima vs Universitario por el clásico: fecha, hora y dónde ver próximo partido del Torneo Clausura

Partidos que le restan a Deportivo Garcilaso en el Torneo Clausura 2026

Garcilaso, que actualmente disputa el punto a punto con Universitario de Deportes y Alianza Lima en la jornada 8 del Clausura, tendrá que afrontar nueve partidos más para determinar si está en condiciones de ganar el segundo certamen a fin de año.

Deportivo Garcilaso es líder del Torneo Clausura 2026

Deportivo Garcilaso es líder del Torneo Clausura 2026

Es por ello que, hasta noviembre de 2026, el conjunto cusqueño deberá disputar 4 partidos en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, mientras que en 5 ocasiones tendrá que abandonar Cusco para jugar en otras ciudades del Perú.

Fixture de Deportivo Garcilaso en el Clausura 2026

Septiembre

  • Sport Boys vs. Deportivo Garcilaso
  • Deportivo Garcilaso vs. Universitario

Octubre

  • Deportivo Garcilaso vs. Sport Huancayo
  • Melgar vs. Deportivo Garcilaso
  • Deportivo Garcilaso vs. Los Chankas
  • Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso
  • UTC vs. Deportivo Garcilaso

Noviembre

  • Deportivo Garcilaso vs. Comerciantes Unidos
  • Juan Pablo II vs. Deportivo Garcilaso

Tabla de posiciones: Deportivo Garcilaso en el Torneo Clausura 2026

PUESTOCLUBPJDFPUNTOS
1Deportivo Garcilaso8919
2Universitario de Deportes8617
3Alianza Atlético8416
4Cusco FC8515
5Sport Boys8614
6Sporting Cristal8713
7Alianza Lima8313
8Sport Huancayo8113
9Atlético Grau8113
10Juan Pablo II8312
11Melgar8312
12Comerciantes Unidos819
13Cienciano8-57
14CD Moquegua8-57
15FC Cajamarca8-67
16Los Chankas8-127
17ADT8-103
18UTC8-112
Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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