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Fixture de Deportivo Garcilaso en el Clausura 2026: los partidos que le restan en la Liga 1
Conoce todos los partidos que le restan a Deportivo Garcilaso del técnico Lisandro Greppo rumbo al título del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Deportivo Garcilaso mantiene un paso sólido en su principal objetivo de conquistar el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, respaldado por victorias claras tanto en casa como fuera de ella en la presente competición. En ese contexto, y aprovechando este buen momento del conjunto cusqueño, te presentamos los partidos que aún le quedan por disputar al club imperial.
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Partidos que le restan a Deportivo Garcilaso en el Torneo Clausura 2026
Garcilaso, que actualmente disputa el punto a punto con Universitario de Deportes y Alianza Lima en la jornada 8 del Clausura, tendrá que afrontar nueve partidos más para determinar si está en condiciones de ganar el segundo certamen a fin de año.
Deportivo Garcilaso es líder del Torneo Clausura 2026
Es por ello que, hasta noviembre de 2026, el conjunto cusqueño deberá disputar 4 partidos en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, mientras que en 5 ocasiones tendrá que abandonar Cusco para jugar en otras ciudades del Perú.
Fixture de Deportivo Garcilaso en el Clausura 2026
Septiembre
- Sport Boys vs. Deportivo Garcilaso
- Deportivo Garcilaso vs. Universitario
Octubre
- Deportivo Garcilaso vs. Sport Huancayo
- Melgar vs. Deportivo Garcilaso
- Deportivo Garcilaso vs. Los Chankas
- Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso
- UTC vs. Deportivo Garcilaso
Noviembre
- Deportivo Garcilaso vs. Comerciantes Unidos
- Juan Pablo II vs. Deportivo Garcilaso
Tabla de posiciones: Deportivo Garcilaso en el Torneo Clausura 2026
|PUESTO
|CLUB
|PJ
|DF
|PUNTOS
|1
|Deportivo Garcilaso
|8
|9
|19
|2
|Universitario de Deportes
|8
|6
|17
|3
|Alianza Atlético
|8
|4
|16
|4
|Cusco FC
|8
|5
|15
|5
|Sport Boys
|8
|6
|14
|6
|Sporting Cristal
|8
|7
|13
|7
|Alianza Lima
|8
|3
|13
|8
|Sport Huancayo
|8
|1
|13
|9
|Atlético Grau
|8
|1
|13
|10
|Juan Pablo II
|8
|3
|12
|11
|Melgar
|8
|3
|12
|12
|Comerciantes Unidos
|8
|1
|9
|13
|Cienciano
|8
|-5
|7
|14
|CD Moquegua
|8
|-5
|7
|15
|FC Cajamarca
|8
|-6
|7
|16
|Los Chankas
|8
|-12
|7
|17
|ADT
|8
|-10
|3
|18
|UTC
|8
|-11
|2
¡Vamos al Circo!
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