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Mr. Peet criticó duramente a jugador de Sport Boys por polémica acción: "Viene a hacerse el guapo"
Luego de lo que fue la derrota de Sport Boys en su visita a Sport Huancayo, Mr. Peet criticó duramente a una de las figuras del encuentro.
Sport Boys cayó derrotado 2-1 en su visita a Sport Huancayo, con un gol en los últimos minutos de Javier Sanguinetti. Tras el tanto del argentino, se protagonizó una tensa pelea dentro del terreno de juego, donde la lluvia de expulsiones no se hizo esperar. Sin embargo, uno de los protagonistas fue Yuriel Celi, quien se encuentra a préstamo por Universitario para este Torneo Clausura.
Las cámaras de L1 MAX captaron a Celi recriminándole al jugador del elenco local por una supuesta falta de respeto a la hinchada local durante su celebración. En este sentido, Mr. Peet, en una reciente edición de Madrugol, habló acerca de este tema.
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Mr. Peet criticó a Yuriel Celi por protagonizar pelea en derrota de Sport Boys
En su relato durante la emisión de Madrugol, criticó duramente al volante que había marcado un golazo durante el partido. "Celi se le ocurre a Celi, a Yuriel Celi que había hecho un golazo, se le ocurre ganarse la simpatía del hincha porque va a guapear, no va a guapear a Sanguinetti y va a decir: “Tú no puedes celebrar acá”", empezó analizando el narrador.
"Para empezar, Huancayo está jugando de local. Y ninguna repetición te muestra que Sanguinetti le haya gritado a Boys. Sanguinetti va, se para en el banderín del córner, tira su camiseta hacia atrás y viene Celi a hacerse el guapo, ¿no? A ganarse el afecto", complementó.
Mr. Peet también fue tajante al manifestar que estas actitudes no te hacen ganar a una hinchada como la del Boys. "El afecto, el cariño no se gana con esas actitudes. Se gana haciendo goles, se gana jugando bien, no se gana de esa manera. Aquí está mirando incluso al centro del campo. ¿En qué momento le grita el gol a Boys? ¿En qué momento le grita el gol?"
"Quiero saber porque, así como no me parece penal, ¿en qué momento el tipo está mirando siempre hacia el medio campo? Ni siquiera va y le grita el gol a la tribuna y viene Celi, ¿no? El guapo del barrio, a ganarse el afecto, ¿no? Tribunero total y se desate el escándalo", finalizó el periodista.
Mr. Peet dejó en claro que este tipo de actitudes no es algo que Boys necesita, ya que ahora se encuentran peleando por el liderato de la Liga 1, señalando que necesita de sus mejores jugadores para lograr los objetivos. Además, reafirmó su postura destacando que Sanguinetti en su celebración no estaba ni mirando a los hinchas rosados.
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