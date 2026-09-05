Christian Cueva indignado por arbitraje de Daniel Ureta en derrota de Sport Boys: "Nos perjudicaron"

Luego de la derrota de Sport Boys ante Sport Huancayo por la fecha ocho del Torneo Clausura, el conjunto rosado, que viene realizando un buen torneo, recibió un duro golpe con este resultado, pues ahora se encuentra en el quinto puesto. Bajo este contexto, Christian Cueva se mostró muy indignado por las decisiones del árbitro Daniel Ureta.

Christian Cueva indignado por arbitraje de Daniel Ureta en derrota de Sport Boys

En conversación con los medios, 'Aladino' no dudó en resaltar el gran trabajo que realizó el elenco rosado para tratar de llevarse los tres puntos lejos de casa y esperó que la hinchada también lo viera así.

“Sí, como lo vuelvo y lo digo, incomoda mucho que pase esto. Realmente hicimos un esfuerzo grande, creo que el hincha lo hizo también, y para que nos pase esto, la verdad que es lamentable”.

En otro momento, se refirió a las declaraciones de su compañero de equipo, que manifestó que por estas actuaciones arbitrales a los peruanos en competición internacional nos va mal.

“Emilio Saba decía que por eso nos va tan mal internacionalmente como peruanos. ¿Coincides? Sí, obviamente, porque estas cosas no pasan internacionalmente. Y vuelvo y les digo, o sea, hay cosas que de repente también ya tienen que cambiar, debo decirlo, o sea, todos los medios tienen que hablar de estas cosas”.

Christian Cueva se refirió sobre el partido de Sport Boys vs Sport Huancayo

Christian Cueva pidió que los medios de comunicación hablen sobre el tema

Finalmente, Cueva pidió a los medios de comunicación hablar sobre este tema, considerando que si lo dice un jugador se lo toman mal. Mostró nuevamente su indignación. “Tienen que hablar (la prensa). Hablen, digan, porque si un jugador lo dice, somos los peores. Condicionan porque dentro del campo no podemos. Véalo por respeto, no pasa nada. Cualquier cosa, somos los jugadores, somos los culpables de todo”.

Con respecto a si se busca perjudicar a Boys en la Liga 1, el volante fue claro. “Yo lo que te voy a decir es que simplemente hoy nos perjudican, nada más”, complementó.

