Revelaron la firme postura de Alianza Lima sobre el futuro de Eryc Castillo: "La próxima temporada"

Alianza Lima viene enfocado en el Torneo Clausura de la Liga 1 y, aunque el rendimiento colectivo del equipo no ha tenido los mejores resultados, en lo individual ha llamado mucho la atención un jugador: Eryc Castillo. La 'Culebra' ha sido vinculada con la posibilidad de dejar La Victoria. Aunque en el elenco blanquiazul son conscientes de que su buen rendimiento puede llamar la atención de otros clubes, la postura que mantienen es muy firme con respecto al tema.

La postura de Alianza Lima sobre el futuro de Eryc Castillo

De acuerdo con el periodista Mr. Peet, tras preguntar sobre el tema le mencionaron que conocen bien que el buen rendimiento del ecuatoriano llama la atención. Sin embargo, dejaron en claro que si llega una oferta, se verá la próxima temporada.

"Hice la pregunta acerca del tema de Castillo y me dijeron, Peter me dijo: ‘No nos extraña que por Castillo exista interés del extranjero’. Repito, fueron las mismas palabras. No nos extraña que por Castillo haya interés de equipos del exterior. Es el goleador del fútbol peruano, es el delantero más desequilibrante hoy del fútbol peruano y es normal que se interesen. De ahí a que Castillo se vaya cuando más lo necesitamos".

"Si alguna oferta o algún interés existe por Eryc Castillo, la 'Culebra' Castillo, se verá recién a partir de la próxima temporada. El plantel que tenemos hoy termina el torneo con nosotros. No nos podemos dar el lujo de desprendernos de Castillo. Es lo que me han dicho hoy a mí. Cualquier oferta, cualquier situación que se presente por Castillo, que no es sorpresa, se verá a partir de la próxima temporada. Ahora no, es la versión que tengo", anunció el periodista durante la transmisión de Madrugol.

¿Cuándo termina el contrato de Eryc Castillo?

Desde su llegada a Alianza Lima en 2025, Eryc Castillo se ha consolidado como uno de los jugadores más determinantes del plantel. Debido a sus destacadas actuaciones, la dirección deportiva del cuadro blanquiazul optó por extender su contrato y asegurar su permanencia en el club hasta finales de la temporada 2028.