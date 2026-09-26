Alianza Lima es consciente de que debe mejorar su desempeño colectivo, luego de haber perdido puntos importantes en los últimos partidos del Torneo Clausura 2026. Por ello, los blanquiazules realizan una minipretemporada en plena fecha FIFA y se conoció que tres de sus jugadores presentan lesiones.

Alianza Lima y sus tres jugadores lesionados que presenta durante su minipretemporada

Alianza Lima llegó al parón de selecciones tras vencer a ADT y es consciente de que deberá mantener el ritmo para no perder opciones en la lucha por el título del Torneo Clausura. Sin embargo, la preocupación se instaló entre los hinchas luego de conocerse que Paolo Guerrero, Mateo Antoni y Alessandro Burlamaqui continúan sin trabajar a la par de sus compañeros.

La información fue revelada por el periodista José Varela, quien se encuentra presente en Cieneguilla y dio a conocer que los tres futbolistas se presentaron a la concentración del club para continuar con sus respectivos procesos de recuperación.

Paolo Guerrero, Mateo Antoni y Alessandro Burlamaqui realizan trabajos diferenciados en Alianza Lima

“Paolo Guerrero, Mateo Antoni y Alessandro Burlamaqui no trabajan a la par de sus compañeros. Los tres continúan con sus procesos de recuperación bajo la supervisión del departamento médico de Alianza Lima. Los tres realizan trabajos en el gimnasio de manera diferenciada del resto de jugadores”, reveló el comunicador.

Del mismo modo, el periodista deportivo señaló que los tres jugadores vienen realizando trabajos diferenciados en el gimnasio, mientras el resto del plantel desarrolla sus actividades sobre el campo de entrenamiento. Por el momento, continuarán bajo la supervisión del departamento médico de Alianza Lima.

Alianza Lima disputará amistosos en su minipretemporada

Los blanquiazules ya tienen pactado un amistoso ante Palestino de Chile para el miércoles 30 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva. Asimismo, el club trabaja en la organización de un segundo encuentro para el domingo 4 de octubre, aunque todavía se encuentra definiendo al rival.