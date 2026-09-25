Perú vs Estados Unidos EN VIVO: pronóstico, horarios y dónde ver partido amistoso

Perú se enfrenta a Estados Unidos este sábado 26 de agosto, a partir de las 15.30 hora peruana, en amistoso internacional por fecha FIFA. Este encuentro se jugará en el Inter&Co Stadium, de Orlando. Repasa todos los detalles de este nuevo examen para la Bicolor, que se prepara para el Mundial 2030.

Perú vs Estados Unidos: previa del partido

El primero de una serie de cuatro amistosos será este para la selección peruana, que tiene como objetivo principal volver a una Copa del Mundo en 2030. Además, ante Estados Unidos, Mano Menezes cumplirá su quinto partido al frente de la Bicolor.

El único elemento descartado en el combinado patrio es André Carrillo, quien sufre una lesión en el muslo izquierdo, aunque se espera que pueda participar de los próximos partidos en esta fecha FIFA.

Por su parte, el cuadro norteamericano tuvo un aceptable papel en el Mundial en el que fue anfitrión, donde llegó hasta octavos de final. Recordemos que Christian Pulisic, estrella del AC Milan, no fue convocado por Mauricio Pochettino.

Selección peruana se enfrenta a Estados Unidos

¿A qué hora juega Perú vs Estados Unidos?

Perú, Colombia y Ecuador: 15:30 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 16:30 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:30 horas

México y Honduras: 14:30 horas

Estados Unidos: 16:30 horas (Miami y Nueva York) y 13:30 horas (Los Ángeles)

España: 22:30 horas

¿Dónde ver Perú vs Estados Unidos?

El partido será transmitido por América TV y ATV en señal abierta. Además, por cable tendrás disponible la señal de Movistar Deportes. Recuerda que también puedes seguir todas las incidencias del encuentro en el minuto a minuto de Libero.pe.

Perú vs Estados Unidos: pronósticos y cuotas de apuesta

Estados Unidos es muy favorito para imponerse a Perú, de acuerdo con las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está el partido.

Casas Perú Empate USA Te Apuesto 6.24 4.17 1.54 Betsson 6.60 4.00 1.52 Apuesta Total 5.70 4.25 1.56 Betano 5.50 4.14 1.53 Caliente 6.60 4.33 1.52

Perú vs Estados Unidos: alineaciones probables

Perú: Pedro Gallese, Oliver Sonne, Renzo Garcés, Miguel Araujo, Marcos López, Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún, Piero Magallanes, Jairo Vélez, Jhonny Vidales y Gianluca Lapadula.

Estados Unidos: Matt Freese, Antonee Robinson, Auston Trusty, Chris Richards, Alex Freeman, Malik Tillman, Tyler Adams, Gianluca Busio, Gio Reyna, Ricardo Pepi y Paxten Aaronson.

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