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DT de Perú se pronunció por presencias de Carrillo y Sonne ante Estados Unidos: "No va a estar"
Mano Menezes, técnico de la selección peruana, reveló el estado físico de Oliver Sonne y André Carrillo y contestó si estarán disponibles para el amistoso ante Estados Unidos.
La selección peruana se alista para afrontar una nueva fecha FIFA y su primer rival será Estados Unidos. La ‘Bicolor’ presenta una lista renovada para este amistoso internacional, pero generó la preocupación de los hinchas luego de conocerse que André Carrillo y Oliver Sonne no estaban al 100 %. Ahora, Mano Menezes reveló el estado de ambos jugadores.
¿Oliver Sonne y André Carrillo jugarán ante Estados Unidos?
Durante la conferencia de prensa previa al partido, Mano Menezes, técnico de la selección peruana, fue consultado por el estado físico de Oliver Sonne y André Carrillo, quienes venían arrastrando molestias antes de sumarse a la concentración.
Ante ello, el técnico señaló que el ‘Vikingo’ logró recuperarse satisfactoriamente, por lo que será considerado para el primer amistoso de esta fecha FIFA. Sin embargo, distinto es el caso de Carrillo, quien deberá quedarse al margen, confirmando que aún no está al 100 %.
Oliver Sonne está recuperado y jugará ante Estados Unidos
"En relación con Carrillo y Sonne, Sonne va a estar a disposición tranquilamente como era previsto. Y Carrillo no va a estar para el primer partido, también como era previsto. Habíamos conversado antes de su salida de Brasil, pero entendemos que era importante que estuviera con nosotros para los tres partidos restantes", reveló el estratega brasileño.
Si bien la baja de la ‘Culebra’ representa un duro golpe para la ‘Bicolor’, Mano Menezes indicó que era una posibilidad que ya estaba contemplada. Además, envió un mensaje tranquilizador al confirmar que hay posibilidades de que el volante pueda ser considerado para los siguientes amistosos programados.
André Carrillo no será considerado para el partido ante Estados Unidos
Mano Menezes alista sorpresas en su once ante Estados Unidos
Consciente de que tendrá una gran seguidilla de partidos, Mano Menezes tiene contemplado darle minutos a todos los jugadores posibles en esta fecha. Precisamente, para el amistoso ante Estados Unidos, se conoció, por medio de la periodista Ana Lucía Rodríguez que hay posibilidad de ver a Piero Magallanes, una de las sorpresas en su lista de convocados, desde el arranque.
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