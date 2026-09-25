Revelan el fuerte sentir de Lapadula tras volver a la selección peruana: "Continuidad"

Gianluca Lapadula volverá a vestir la camiseta de la selección peruana tras varias fechas FIFA de ausencia. Luego de su llegada a Perú para disputar la Liga 1 con Universitario, el conocido como 'Bambino' ha encontrado la continuidad que necesitaba tras dejar Italia y, gracias a este buen rendimiento, ha sido llamado nuevamente a la Bicolor, por lo que ahora se reveló su sentir.

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Revelan el fuerte sentir de Gianluca Lapadula tras volver a convocatoria de Perú

Lapadula vuelve a la Bicolor tras casi un año y medio de ausencia. Esto, tras su poca participación en el Spezia. Ante ello, la periodista Analú Rodríguez, durante la emisión de L1 Max, anunció cómo se sintió el delantero tras una breve charla que tuvieron.

"Lapadula se siente muy feliz y contento de volver a la selección”, dio a conocer la comunicadora. Además, el Bambino reconoció que llegar a la 'U' fue una buena decisión pues le han podido dar la continuidad que necesitaba. "Ayudó mucho estar en el fútbol peruano para tener continuidad y hacer goles", complementó.

Gianluca Lapadula tiene posibilidades de inciiar como titular en Perú

Posible alineación de Perú contra Estados Unidos

Para este encuentro, Mano Menezes utilizaría a la delantera de Universitario, es decir, Alex Valera y Gianluca Lapadula, de quienes se espera un buen rendimiento por lo mostrado en el cuadro crema.

Pedro Gallese; Marcos López, Renzo Garcés, Miguel Araujo, Marco Huamán; Jesús Pretell, Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Jairo Vélez; Alex Valera y Gianluca Lapadula.

Perú vs. Estados Unidos: hora y dónde ver amistoso FIFA

El amistoso correspondiente a la fecha FIFA se disputará este sábado 26 de septiembre desde las 3.30 p. m. (hora peruana) y podrá ser visto en todo el país a través de América TV. Además, Diario Líbero ofrecerá el minuto a minuto del encuentro de manera online, con todas las incidencias del encuentro y los videos de los goles.

