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Resultados Sinuano Día HOY, viernes 25 de septiembre 2026 EN VIVO: estos son los ganadores

Estos son los números ganadores y resultados del último sorteo Sinuano Día de HOY, viernes 25 de septiembre, que comenzará a las 2:30 p .m. ¡Mucha suerte!

Melanni Miranda
Sinuano Día de hoy, viernes 25 de septiembre 2026: estos son los resultados.
Sinuano Día de hoy, viernes 25 de septiembre 2026: estos son los resultados. | Composición Líbero / Melanni Miranda / GEMINI

MOMENTOS DESTACADOS

12:15

¿Cómo se juega El Sinuano?

Para jugar El Sinuano, el participante debe elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y realizar su apuesta en un punto autorizado en Colombia. Luego, debe seleccionar la modalidad que prefiera.

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MIRA los resultados de El Sinuano Día del viernes 25 de septiembre del 2026 que regresa con un emocionante sorteo que promete premiar a los afortunados participante. Sigue la transmisión EN VIVO de hoy para conocer cuáles son los números ganadores y las balotas.

PUEDES VER: Resultado Sinuano Día y Noche del jueves 24 de septiembre 2026: estos son los números ganadores

Resultados Sinuano Día de HOY, viernes 25 de septiembre: números ganadores del sorteo

12:42
25/9/2026

Últimos resultados del Sinuano Día

  • Jueves 24 de septiembre: 1929 - Quinta: 0
  • Miércoles 23 de septiembre: 5273 - Quinta: 9
  • Martes 22 de septiembre: 6664 - Quinta: 2
  • Lunes 21 de septiembre: 9410 - Quinta: 9
12:15
25/9/2026

¿Cómo se juega El Sinuano?

Para jugar El Sinuano, el participante debe elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y realizar su apuesta en un punto autorizado en Colombia. Luego, debe seleccionar la modalidad que prefiera.

12:07
25/9/2026

Bienvenidos

Hoy, viernes 25 de septiembre regresa un nuevo sorteo del Sinuano Día y Noche en Colombia. En esta nota de Líbero podrás revisar los resultados y números ganadores de la lotería

¿Dónde comprar los boletos para el Sorteo Sinuano?

El Sinuano es una lotería tradicional de Colombia, y sus boletos se compran a nivel nacional. Los puntos de venta autorizados son los siguientes:

  • Agencias y puntos de venta oficiales de la Lotería del Sinú en Colombia: se encuentran presentes en la mayoría de ciudades y pueblos.
  • Cajeros y establecimientos autorizados: en las tiendas, quioscos y supermercados que venden loterías y chances.
  • Plataformas en línea: las encuentras en las webs de las loterías colombianas y apps de venta de chances, donde puedes jugar desde cualquier lugar.
Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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