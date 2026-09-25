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Cúper y administración de Universitario se reunieron por relación con jugadores: "Sigue compleja"

En el programa 'Modo Fútbol' revelaron que la administración de Universitario se reunió con Héctor Cúper para evaluar su tensa relación con los integrantes del plantel.

Angel Curo
Héctor Cúper y administración de Universitario se reunieron por relación con jugadores
Héctor Cúper y administración de Universitario se reunieron por relación con jugadores | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes ha vivido en incertidumbre durante los últimos días por la evaluación de la continuidad de Héctor Cúper como el técnico del equipo. En medio de ello, recientemente se reveló que el técnico sostuvo una reunión con la administración crema para evaluar su tensa relación con los futbolistas del primer equipo.

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Héctor Cúper y administración de Universitario se reunieron por relación con jugadores

Durante el programa ‘Modo Fútbol’, Gustavo Peralta confirmó que Franco Velazco, Héctor Cúper y otros miembros de la administración de Universitario sostuvieron una reunión para analizar la goleada sufrida ante Deportivo Garcilaso en Cusco y la tensa relación que existe entre el técnico argentino y el plantel crema.

Según indicó el comunicador, durante la conversación le solicitaron al estratega trabajar en la unión del grupo y mejorar algunos aspectos internos que fueron detectados en las últimas semanas. En ese sentido, Peralta señaló que la situación entre Cúper y los futbolistas continúa siendo un punto por corregir.

Universitario, Héctor Cúper

Plantel de Universitario mantiene una complicada relación con Héctor Cúper

La situación con el grupo sigue igual, se entrena, pero no hay la misma conexión. La situación sigue compleja para Cúper y tiene que trabajar para unificar. Lo que sí hablaron con Franco Velazco es también por cosas que tiene que mejorar, hay cosas internas que han detectado. Alguien dentro del comando técnico me dice: ‘La charla sirvió, ahora ajustar detalles y volver sobre los objetivos’, concluyó.

De hecho, Peralta indicó que, pese al paso de los días, el plantel se presentó con normalidad a los entrenamientos antes de iniciar su descanso, aunque todavía se evidenciaría que la relación con Héctor Cúper no es la misma. No obstante, el periodista reveló que un integrante del comando técnico consideró que las conversaciones fueron positivas y que ahora deberán tomar medidas para volver a encaminar al equipo hacia sus objetivos.

Franco Velazco respaldó la continuidad de Héctor Cúper en Universitario

Por otro lado, Gustavo Peralta fue contundente al informar que la continuidad de Héctor Cúper no se trató de una decisión netamente de Antonio García Pye, ya que la última palabra siempre la tiene Franco Velazco.

"Hubo una conversación entre Franco Velazco y Héctor Cúper para hablar de lo que pasó en Cusco y fue con los demás miembros de la administración. No es verdad que la decisión de que Héctor Cúper se mantenga es Antonio García Pye. Cada persona en la administración tiene su voz y voto, pero el que termina decidiendo es Franco Velazco", reveló el comunicador anteriormente.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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