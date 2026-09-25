¿Cuándo vuelve Paolo Guerrero a Alianza Lima? Lo último sobre su recuperación

Alianza Lima logró un importante triunfo en la fecha 10 del Torneo Clausura. Los íntimos vencieron a ADT en Matute por 2-0 y se fueron al receso con la esperanza de seguir en la lucha por el título. Ahora, los dirigidos por Pablo Guede aprovecharán la pausa para repotenciarse en el aspecto físico y táctico, así como para recuperar a algunas de sus figuras, como Paolo Guerrero. En ese sentido, en las últimas horas, se reveló mayor información sobre el proceso de recuperación del 'Depredador' y el tiempo estimado para su regreso.

¿Cómo va la recuperación de Paolo Guerrero y cuándo podría volver?

Según información del periodista Gerson Cuba, el experimentado delantero viene progresando en su proceso de recuperación tras sufrir un desgarro de segundo grado que lo tuvo fuera del equipo en las últimas tres fechas antes del receso. De acuerdo con el hombre de prensa, el regreso del atacante podría darse dentro de tres semanas más, con chances de que el plazo se reduzca dependiendo de los avances.

"La información que tengo es que ya ha ido recuperándose, ha avanzado su recuperación de forma positiva. Es más, Paolo ha tenido un tratamiento independiente donde todos los días está trabajando de forma individual a parte de las indicaciones que le dan en Alianza para tratar de acelerar ese proceso de recuperación. La vuelta, todavía, creería que puede ser hasta en tres semanas más", manifestó Cuba.

De esta manera, Paolo Guerrero continúa trabajando con la mira puesta en su retorno a las canchas. Recordemos que el delantero salió lesionado del partido ante Deportivo Garcilaso en Matute y fue visto retirándose del estadio rengueando. Posteriormente, el club confirmó que sufrió un desgarro de segundo grado en el músculo bíceps femoral izquierdo, motivo por el cual se perdió los últimos tres cotejos ante Juan Pablo II, Universitario de Deportes y ADT.

Alianza Lima vs Palestino de Chile: fecha y horario confirmado del amistoso internacional

Vale resaltar que, como parte de su preparación, Alianza Lima sostendrá un amistoso internacional contra Palestino de Chile el próximo miércoles 30 de septiembre a las 8.00 p. m. (hora peruana), en el histórico Estadio Alejandro Villanueva.