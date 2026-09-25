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Perú vs Chile por Juegos Suramericanos

¡Atención, Guede! Piero Cari anotó el 1-0 de Perú ante Chile por los Juegos Suramericanos - VIDEO

Con soberbia definición, el jugador de Alianza Lima marcó el primero de la selección peruana ante Chile por los Juegos Sudamericanos.

Wilfredo Inostroza
Piero Cari celebrando el 1-0 de Perú ante Chile
Piero Cari celebrando el 1-0 de Perú ante Chile | Composición: Líbero
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La selección peruana disputa ante Chile el duelo para definir el tercer lugar de los Juegos Suramericanos 2026. La Bicolor empezó ganando el partido gracias a un magistral gol de Piero Cari cuando el reloj marcaba los 22 minutos de juego.

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El jugador de Alianza Lima pisó el área para recibir un preciso centro de Jonathan García y ensayó un soberbio remate para inaugurar el marcador en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

Recordemos que el mediocampista no viene siendo tomado en cuenta por Pablo Guede en el primer equipo de Alianza Lima. Esto pese a que la temporada pasada fue pieza importante para Néstor Gorosito gracias a su talento y gambeta.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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