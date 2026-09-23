Perú vs Chile por medalla de bronce de los Juegos Suramericanos: fecha, hora, canal y alineaciones

La selección peruana ya conoce a su rival para lo que será la disputa por la medalla de bronce de los Juegos Suramericanos 2026. La Bicolor deberá enfrentarse nuevamente a la selección chilena, a la que los dirigidos por el entrenador Thiago Kosloski ya supieron ganarle por un sólido 2-0 en la jornada 2 de la competición. Por lo que nuevamente tendremos un clásico, pero esta vez para definir el tercer puesto. En esta nota conocerás los horarios, canales y alineaciones para este partidazo.

¿Cuándo juega Perú vs. Chile por los Juegos Suramericanos?

El compromiso entre Perú y Chile se disputará el viernes 25 de septiembre en el Estadio Marcelo Bielsa, en Santa Fe, Argentina. Se espera una afluencia importante de hinchas de la Bicolor para este encuentro.

Perú buscará el triunfo ante Chile

¿A qué hora Perú vs. Chile por los Juegos Suramericanos?

El duelo entre la Bicolor y la Roja está programado para disputarse desde las 10.00 a. m. (hora peruana). Si te encuentras fuera del país, Diario Líbero te brinda los horarios para otras naciones.

Perú, Colombia y Ecuador: 10.00 a. m.

10.00 a. m. Chile, Bolivia y Venezuela: 11.00 a. m.

11.00 a. m. Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 12.00 p. m.

12.00 p. m. México: 9.00 a. m.

9.00 a. m. Estados Unidos (Miami y Nueva York): 11.00 a. m.

11.00 a. m. Estados Unidos (Los Ángeles): 8.00 a. m.

8.00 a. m. España: 5.00 p. m.

¿Dónde puedo ver Perú vs Chile por los Juegos Suramericanos?

Para seguir el tercer puesto entre Perú y Chile podrás hacerlo mediante la señal de Movistar Deportes; otra opción es por el canal propio de la competición vía YouTube llamado Odesur. Sin embargo, Diario Líbero te ofrece gratuitamente la cobertura completa de este evento y con el minuto a minuto.

Selección peruana sub 20 jugará por la medalla de bronce.

Posible alineación de Perú y Chile

Para este compromiso, Perú saldrá al terreno de juego con Piero Cari, capitán del equipo que ha venido mostrando un gran rendimiento en la competición.

Mesías, García, Pereda, Verde, Ballumbrosio, Herrera, Castillo, Mellán, Piero Cari, Jair Moretti y Rengifo.

Por su parte, Chile saldrá al terreno de juego con Cristian Rocha, delantero estrella de la Roja.