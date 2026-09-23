El curioso significado del nombre de Piero Cari, capitán de Perú Sub-20 y joya de Alianza Lima

La selección peruana Sub-20 se prepara para lo que será su última participación en los Juegos Suramericanos 2026, cuando luche por alcanzar la medalla de bronce contra Chile, luego de no poder clasificar a la final tras perder 1-0 ante Argentina. En este sentido, uno de los jugadores que ha venido deslumbrando con sus actuaciones ha sido Piero Cari.

La joya de Alianza Lima ha sido muy elogiada durante su participación en la competición. A esto se suma que es capitán del equipo comandado por Thiago Kosloski. Sin embargo, algo que muy pocos saben es el significado que tiene el nombre del jugador blanquiazul y muchos hinchas lo toman como una obra del destino.

El curioso significado del nombre de Piero Cari

Piero Cari se ha convertido en uno de los líderes de la Bicolor Sub-20, principalmente por la experiencia que ha adquirido jugando en la Liga 1. Sin embargo, un detalle que pocos conocen está relacionado con su apellido, ya que en la lengua aymara se traduce como ‘Jefe único’, un término asociado con la fortaleza y el liderazgo.

Por ello, varios han relacionado este significado con el importante rol que viene desempeñando el futbolista con la selección peruana. Es un tema que ha dado de qué hablar en las redes sociales.

Piero Cari es el capitán se la sub 20

Próximo partido de Perú en los Juegos Suramericanos

El próximo partido de Perú será ante Chile y se disputará este viernes 25 de septiembre en el Estadio Marcelo Bielsa, en Santa Fe, Argentina. Se espera una afluencia importante de hinchas de la Bicolor para este encuentro.