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¿Universitario de Deportes tendrá amistosos en la fecha FIFA? Esto se sabe
Te contamos si Universitario de Deportes planea disputar partidos amistosos en la pausa del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 por la fecha FIFA.
Universitario de Deportes apunta a conquistar el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 bajo la dirección técnica de Héctor Cúper. No obstante, en el conjunto merengue ya adoptaron una postura respecto a la posibilidad de disputar partidos amistosos durante el receso por la fecha FIFA.
¿Universitario disputará duelos amistosos en la pausa por la fecha FIFA?
Según reveló el periodista Gustavo Peralta en su programa ‘Pepas de la PM’ del canal Colectivo World, Universitario bajo las indicaciones de la administración de Franco Velazco no busca jugar amistosos en la pausa por fecha FIFA.
Universitario de Deportes no disputará amistosos en la fecha FIFA
Sin embargo, a partir del 28 de setiembre, Cúper ya prevé poner en marcha entrenamientos orientada a corregir los errores y elevar el rendimiento de los futbolistas cremas en lo que resta del Clausura 2026, con la meta de alcanzar el título nacional.
Cabe destacar que el técnico argentino atraviesa un periodo de incertidumbre tras la derrota por 4-0 frente a Deportivo Garcilaso en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, por lo que busca reivindicarse en la actual Liga 1.
¿Cuánto dura la fecha FIFA?
La fecha FIFA de septiembre y octubre de 2026 se extenderá durante 16 días, desde el 21 de septiembre hasta el 6 de octubre de 2026.
¿Cuándo se reiniciará el Torneo Clausura para Universitario?
Universitario de Deportes retomará la competencia después de la fecha FIFA el 10 de setiembre de 2026 frente a Melgar, en la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
¡Vamos al Circo!
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