ExDT de Universitario rotundo con Bryan Reyna tras comentarios contra Cúper: "Temas que se tocan en forma personal"

La caída por 4-0 de Universitario de Deportes frente a Deportivo Garcilaso no solo dejó en entredicho la continuidad de Héctor Cúper, sino que también motivó a Bryan Reyna a expresar duras críticas contra el técnico por la escasa cantidad de minutos que ha tenido en el once crema. En ese contexto, un exentrenador merengue se pronunció para enviarle un mensaje contundente al futbolista: Estamos hablando de Carlos Silvestri.

PUEDES VER: Universitario tomó fuerte medida sobre Fabián Bustos tras rumores de su posible regreso

Extécnico de Universitario dio fuerte comentario sobre Bryan Reyna tras críticas contra Héctor Cúper

En conversación con el programa ‘Modo Futbol’, Silvestri fue consultado sobre la situación que sucedió entre Reyna y Cúper luego de que el futbolista saliera al frente a criticar al entrenador por los pocos minutos de juego en Universitario.

Ante esta situación, el entrenador del conjunto merengue dejó claro que conoce bien al jugador, también apodado el 'Picante'. Por ello, aseguró que sabe que el futbolista es consciente de su potencial; no obstante, reconoció que se equivocó al salir a hablar ante los periodistas sobre su malestar con el técnico argentino, ya que esas cuestiones se conversan en privado.

Carlos Silvestri dio fuerte comentario sobre Bryan Reyna tras declarar en público contra Héctor Cúper

"El tema de conducir grupos humanos, conducir y gestionar, es lo más complicado en el fútbol. Yo lo conozco bastante bien a Bryan Reyna; es un jugador que confía mucho en sus condiciones, siempre desde muy joven fue un jugador que tenía las cosas muy claras en el tema de su potencial. Pero yo comparto mucho que hay temas que hay que tocarlos en forma personal, no divulgarlos", afirmó.

"Por más sensaciones que el futbolista pueda tener, insatisfacciones que pueda aducir, siempre es bueno conversarlo a puertas cerradas con el entrenador. Creo que eso va a tener un mejor impacto. Me imagino que en un acto a veces de desesperación pasan estas cosas, pero es un tema que se puede corregir; no es un tema insalvable ni una situación definitiva", concluyó.

¿Qué dijo Bryan Reyna sobre Héctor Cúper?

"Para serte sincero, yo soy una persona siempre sincera. Quizás a veces no juego por mi sinceridad, pero injustamente no me parece lo que me está pasando. No me merezco, primero, no salir en lista. Nunca me ha pasado esto en mi carrera y yo soy una persona muy autocrítica; si yo estoy mal, lo aceptaría. Yo respeto la decisión del entrenador, pero me queda seguir trabajando como lo vengo haciendo, porque créeme que yo me saco la mugre entrenando y estoy en los entrenamientos. Pero ya lo otro no depende de mí, ¿sabes?", afirmó Bryan Reyna sobre Héctor Cúper en L1MAX.