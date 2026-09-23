¡Giro inesperado! Universitario sorprende con el futuro de Héctor Cúper: "Evaluando el tema"

Universitario de Deportes no la viene pasando bien en la interna, sobre todo tras los rumores sobre una posible destitución de Héctor Cúper. Esto luego de la terrible goleada por 4-0 ante Deportivo Garcilaso. Bajo este contexto, se conoció información reciente de cara a lo que será el futuro de Cúper al mando del elenco crema en esta Liga 1.

Héctor Cúper se encuentra en evaluación en Universitario.

De acuerdo con información de Gustavo Peralta, Franco Velazco, administrador del club, ha mostrado su respaldo al técnico argentino. No obstante, esto no significa que no se esté evaluando su permanencia en el club.

“La decisión de Franco Velazco desde la noche del sábado es respaldar a Héctor Cúper. Pero la información que se da en la mañana, porque pasó ayer en la noche y entendemos que ha sido así directamente: es un respaldo de Franco Velazco, administrador de Universitario, a la continuidad de Héctor Cúper, porque siente que no es momento de cortar el proceso, que está ahí nomás, peleando la otra posición, a dos puntos”, explicó el comunicador vía L1 Max.

“Después vamos a hablar seguramente de las propuestas y la U está cerca de conseguir una cuestión armoniosa, futbolística, deportiva y todo lo demás, pero toda esa situación. Pero lo cierto es que, si bien está ese respaldo, hay situaciones que todavía se están hablando dentro de Universitario”.

En este sentido, el periodista mediante su cuenta de X actualizó la información señalando que se espera una decisión final sobre el caso, situación que ahora ha puesto en alerta a los hinchas cremas.

“A pesar del respaldo que Héctor Cúper recibió el mismo sábado en Cusco y también en las últimas horas, en la U siguen evaluando el tema. Habrá que esperar una definición final pronto”.

Cabe precisar que de momento Cúper no ha recibido ningún comunicado sobre el caso. “El DT argentino no recibió comunicación para conversar o interrumpir el vínculo”.