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Portugal vs. Gales por UEFA Nations League: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

Portugal vs. Gales juegan este jueves por la fecha 1 del grupo 4 de la Liga A de la UEFA Nations League. Conoce los horarios y qué canal transmite EN VIVO.

Jostein Canales
Portugal y Gales juegan este jueves por el grupo D de la Liga 1 de la UEFA Nations League.
Portugal y Gales juegan este jueves por el grupo D de la Liga 1 de la UEFA Nations League. | Foto: Composición de Libero
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Portugal vs. Gales se enfrentan este jueves 24 de septiembre, desde el Estadio José Alvalade de Lisboa, en un partido correspondiente a la fecha 1 del grupo 4 de la Liga A de la UEFA Nations League. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

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Portugal vs. Gales: horario del partido por la UEFA Nations League

Si te gusta ver los partidos de la UEFA Nations League y deseas sintonizar el duelo entre Portugal vs. Gales, por la primera fecha del grupo 4 de la Liga A, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

  • México y Centroamérica: 12:45 p. m.
  • Perú, Ecuador y Colombia: 1:45 p. m.
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 2:45 p. m.
  • Estados Unidos: 2:45 p. m. (Nueva York, Washington y Miami) y 12:45 p. m. (Los Ángeles)
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 3:45 p. m.
  • Portugal: 7:45 p. m.
  • España: 8:45 p. m.

¿Dónde ver Portugal vs. Gales?

  • Brasil: SporTV y Globoplay
  • Perú y resto de Sudamérica: Disney Plus
  • México: Sky Sports
  • Centroamérica: Disney Plus
  • Portugal: Sport TV1 y RTP 1
  • España: DAZN
  • Estados Unidos: VIX, Fox Soccer Plus y Fox One

Portugal vs. Gales por la UEFA Nations League

Será la primera vez desde el año 2016 en la que los países Portugal y Gales se verán las caras en una cancha de fútbol. En ese tiempo, ambas escuadras se enfrentaron por las semifinales de la Eurocopa y los lusos pudieron clasificarse a la final tras ganar por 2-0 gracias a los goles de Cristiano Ronaldo y Nani. Este será apenas el segundo partido oficial entre ambas selecciones, ya que los otros tres duelos directos fueron amistosos.

La selección de Portugal, que aún contará con la presencia de Cristiano Ronaldo, vuelve al ruedo luego de haberse quedado en los octavos de final del Mundial 2026. Por su parte, Gales no clasificó a la Copa del Mundo por ser eliminado en los playoffs de las Eliminatorias europeas y ahora se enfoca en dar la sorpresa en la Liga A de la UEFA Nations League.

Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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