Se anuncia la Nations League a nivel mundial: ¿Qué necesita Perú para clasificar al magno torneo?

Una de las novedades a poco de disputar la Copa del Mundo 2026 es con la futura Nations League. Este certamen no solo se disputará en Europa o Centroamérica, sino a nivel mundial en el que participen las cinco confederaciones afiliados a la FIFA. Conoce el camino que debe afrontar la selección peruana para conseguir un cupo a este torneo internacional.

Perú y el camino para clasificar a la Nations League

LÍBERO pudo conocer que la clasificación a la Nations League se dará en base a las Eliminatorias Conmebol 2030. No solo las 10 selecciones buscarán su cupo a la Copa del Mundo de dicho año, sino que a la par batallarán por estar entre los 7.5 cupos que brinda acceso al novedoso certamen mundial.

En primera instancia, es preciso indicar que para clasificar al Mundial 2030 la selección peruana debe estar entre los siete primeros para optar, como mínimo, el boleto a repechaje. Sin embargo, caso contrario se ve en la clasificación a la Nations League, en el que la Bicolor debe estar en peor de los casos en la octava casilla.

Selecciones sudamericanas buscarán clasificar a la Nations League.

De esta manera, la selección peruana seguirá en el radar de todo el planeta, sabiendo que tendrá que enfrentar a escuadras Top de Europa y de los diferentes continentes como Asia y África. Una gran oportunidad para el balompié nacional, sabiendo que necesitan de roce internacional para poder competir en las siguientes clasificatorias.

¿Cuándo se jugará la Nations League con todas las selecciones del mundo?

De momento, no hay una fecha definitiva para el inicio de este novedoso formato de la Nations League con las 5 confederaciones vinculadas a la FIFA. Sin embargo, todo está estipulado para que inicie luego de culminar la Copa del Mundo 2030 a disputarse en las sedes Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Marruecos y Portugal.