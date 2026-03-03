Histórico club de la Liga 1 remece el mercado y avanza con fichaje de Miguel Trauco: "Oferta"

Miguel Trauco continúa sin club luego de haberse desvinculado de Alianza Lima por el escándalo de indisciplina tras haber sido denunciado por una mujer argentina por un presunto abuso. Sin embargo, el lateral busca seguir con su carrera futbolística y, a días del cierre del mercado, se conoció que está cerca de poder llegar a un acuerdo con un club de la Liga 1.

Histórico club de la Liga 1 avanza con fichaje de Miguel Trauco

Durante el programa 'Palabra de Hincha', el periodista Jorge Solari sorprendió al revelar que Miguel Trauco tiene grandes opciones de poder convertirse en nuevo jugador de Sport Boys para esta temporada. En las últimas semanas, el nombre del lateral ya llegó en la interna de la 'Misilera', quienes analizan su fichaje.

Según indicó Solari, esta operación es una gran posibilidad, ya que Sport Boys ha recibido una oferta por Sebastián Aranda, lateral izquierdo y uno de los más importantes del equipo. Es allí donde el nombre de Trauco aparece como una de las opciones para los chalacos, que ven en Trauco una gran opción para potenciar su defensa.

Video: Palabra del Hincha

"Carlos Zambrano no vendría solo. Puede ser que Miguel Trauco también llegue a Sport Boys. No tiene que ver con que es su amigo, sino de que ha llegado una oferta por Sebastián Aranda de República Checha. Boys está analizando y es probable que acepte, tienen a Llontop pero les falta un lateral izquierdo, entonces puede ser que recurran a Miguel Trauco", señaló el citado comunicador.

De concretarse este fichaje, Miguel Trauco podrá seguir en la máxima división del fútbol peruano donde buscará dejar atrás la polémica por el tema legal que atraviesa tras haber sido denunciado. No obstante, hasta el momento, no se ha informado de una oferta formal.

