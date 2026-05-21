ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados: ICE está ARRESTANDO a quienes ingresaron a EE. UU. con VISA y luego solicitaron ASILO

Cientos de miles de inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos con visa y posteriormente iniciaron un proceso de asilo afirmativo ante el servicio de inmigración enfrentan hoy un escenario de creciente incertidumbre: algunos están siendo detenidos por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) mientras esperan la resolución de sus casos ante el USCIS en el proceso de asilo afirmativo. La situación ocurre en medio de un fuerte retraso del sistema migratorio y una acumulación récord de expedientes, según datos oficiales citados por N+ Univision y CBS 12 News - WPEC.

ICE arresta a inmigrantes con asilo afirmativo en Estados Unidos pese a procesos pendientes en USCIS

El sistema de asilo afirmativo de USCIS enfrenta una sobrecarga histórica, lo que afecta directamente a inmigrantes con casos en trámite que, incluso con permisos de trabajo o licencias vigentes, pueden ser detenidos por ICE bajo determinadas circunstancias.

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) reportó que, al cierre del año fiscal 2025, existían 1.435.560 formularios I-589 en espera, correspondientes a solicitudes de asilo afirmativo en Estados Unidos, muchas de las cuales llevan entre 5 y 8 años sin resolución. En paralelo, el sistema migratorio acumula más de 11.6 millones de casos pendientes, incluyendo peticiones familiares, permisos de trabajo, TPS, DACA y ciudadanía.

Sobre la detención de personas con procesos activos, un portavoz citado por N+ Univision explicó: "Una extranjera indocumentada proveniente de Venezuela fue arrestada por la Patrulla de Caminos de Florida y la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos durante una operación conjunta contra el tráfico el 11 de mayo".

Además, agregó: "Guerrero optó por violar los términos de su admisión y permaneció en Estados Unidos más allá del período autorizado". Y enfatizó: "Una solicitud de alivio migratorio pendiente no confiere ningún tipo de estatus legal en los Estados Unidos".

USCIS: asilo afirmativo en Estados Unidos, retrasos, detenciones y debate legal migratorio

Según el análisis de N+ Univision y CBS 12 News - WPEC, no existe información detallada sobre cuántos solicitantes ingresaron originalmente con visa ni sobre los criterios exactos de detención de ICE en todos los casos.

En este contexto, abogados migratorios han expresado posiciones divididas. El abogado Jaime Barrón, citado en la investigación, cuestionó el uso de estas detenciones: "Desgraciadamente, se trata de una actitud terrible el uso de cualquier excusa para poder detener personas por razones de estadística". También agregó: "No están respetando el debido proceso de los solicitantes de asilo, quienes bajo la ley tienen la opción de quedarse y proteger sus visas en Estados Unidos".

Sin embargo, el abogado Haím Vásquez ofreció una visión distinta, al señalar que permanecer en el país durante el proceso "no necesariamente se trata de una violación al debido proceso, porque el procedimiento migratorio no determina cómo una persona debe continuarlo". Añadió además que "quedarse abre la puerta a una posible detención, aunque esté pidiendo asilo".