ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: conmoción tras revelarse CAUSA DE MUERTE de un detenido haitiano en un centro de ICE

La situación genera un fuerte impacto en el debate sobre los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos tras revelarse nuevos detalles sobre la muerte de un ciudadano haitiano bajo custodia en un centro de detención de ICE. El caso ha despertado preocupación entre comunidades de inmigrantes indocumentados, defensores de derechos humanos y autoridades, en medio del creciente escrutinio sobre el funcionamiento de ICE en el país.

De acuerdo con la información difundida por Telemundo Arizona, el hecho ocurrió dentro de un centro del ICE (Immigration and Customs Enforcement), donde el detenido haitiano falleció mientras permanecía bajo custodia. La noticia ha generado conmoción y múltiples reacciones en el actual contexto migratorio en Estados Unidos.

Revelan la causa de muerte de inmigrante haitiano detenido en un centro de ICE

Según lo reportado por Telemundo Arizona, las autoridades dieron a conocer la causa de muerte del inmigrante haitiano detenido en un centro de ICE, lo que genera nuevas interrogantes sobre las condiciones en las que se encuentran los inmigrantes en Estados Unidos dentro de estos recintos.

Emmanuel Damas, solicitante de asilo haitiano de 56 años, murió tras pasar cuatro meses detenido en el Centro Correccional de Florence debido a complicaciones derivadas de una infección dental, según informó Tucson.com, citando a una funcionaria de Chandler.

Christine Ellis, concejala y vicealcaldesa de Chandler, así como enfermera haitiano-estadounidense, indicó al Arizona Daily Star que todo comenzó el 12 de febrero con un dolor de muelas que empeoró, mientras el paciente enfrentaba dificultades para acceder a atención médica.

Ese día, el personal de Florence le recetó ibuprofeno. "Estuvo quejándose durante casi dos semanas seguidas, hasta que colapsó y contrajo una infección séptica", señaló. Posteriormente, fue trasladado a un hospital de Scottsdale la semana pasada.

ICE y la polémica por la muerte de un inmigrante haitiano bajo custodia

El fallecimiento del ciudadano haitiano ha reavivado el debate sobre la gestión de ICE y las condiciones de los centros de detención en Estados Unidos. Organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por la transparencia en estos casos, especialmente cuando involucran a inmigrantes vulnerables.

Telemundo Arizona informó que las autoridades continúan recopilando información para esclarecer completamente las circunstancias del fallecimiento dentro del centro de detención. El caso se suma a otros episodios que han generado atención nacional sobre el trato a los inmigrantes bajo custodia federal.