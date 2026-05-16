0
EN VIVO
Alianza Lima vs Cienciano por Torneo Apertura

Real Madrid vs Sevilla EN VIVO por ESPN: a qué hora juega, canal y pronóstico por LaLiga

Sigue EN VIVO el partido entre Real Madrid vs. Sevilla por la fecha 37 de LaLiga EA Sports de España vía ESPN y Disney Plus.

Diego Medina
Sevilla vs Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga.
Sevilla vs Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga. | Foto: Composición LÍBERO.
COMPARTIR

Es momento de disfrutar de un partido lleno de intensidad entre Real Madrid y Sevilla en el mítico estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Este cotejo se llevará a cabo el domingo 17 de mayo a partir de las 12.00 p. m. hora local (7.00 p. m. de España), con transmisión exclusiva de ESPN y Disney Plus para toda Latinoamérica.

Barcelona venció 2-0 al Real Madrid por la fecha 35 de LaLiga EA Sports 2025-2026.

PUEDES VER: Barcelona campeón de LaLiga 2025-2026 tras derrotar al Real Madrid

Real Madrid se quedó sin títulos esta temporada, en la que fue más noticia por lo extradeportivo que por lo mostrado en el campo. El foco ha estado puesto en el cuadro madrileño por situaciones polémicas, por lo que ahora el equipo de Álvaro Arbeloa solo busca ganar los partidos restantes y cambiar la página de cara al próximo certamen.

Uno de los jugadores que volverá a tener un rol importante en el plantel blanco es Kylian Mbappé, quien no arrancó en el compromiso ante Real Oviedo y solo sumó algunos minutos en el Bernabéu. El francés recibió pifias de los aficionados madridistas, por lo que sabe que tiene una deuda pendiente con sus seguidores. Ahora enfrentará a un plantel que logró alejarse de la zona de descenso, pero que querrá hacerse fuerte en casa en este cierre de campaña.

Real Madrid

Sevilla y Real Madrid jugarán en partido clave de LaLiga. Foto: Peña Madridista.

¿Cuándo juega Real Madrid vs. Sevilla?

El partido entre Real Madrid vs. Sevilla por la fecha 37 de LaLiga se juega este domingo 17 de mayo en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Ambos elencos buscarán la victoria, conscientes de que quieren dejar conformes a sus hinchas.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Sevilla?

Este cotejo entre sevillistas y madridistas empieza a las 12.00 p. m. hora peruana (7.00 p. m. de España). Además, te damos a conocer los horarios para distintos países:

  • México: 11.00 a. m.
  • Perú, Ecuador, Colombia: 12.00 p. m.
  • Venezuela, Bolivia, Chile: 1.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 2.00 p. m.
  • España: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Sevilla?

La transmisión del partido entre Real Madrid vs. Sevilla se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming en Disney Plus, al que puedes acceder a través de tu PC, smart TV o teléfono móvil.

Posibles alineaciones de Real Madrid vs. Sevilla

Sevilla: Odisseas Vlachodimos, José Ángel Carmona, Andrés Castrín, Kike Salas, Gabriel Suazo, Oso, Lucien Agoumé, Nemanja Gudelj, Ruben Vargas, Akor Adams y Neal Maupay.

Real Madrid: Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Fran García, Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch, Jude Bellingham, Brahim Díaz, Vinicius y Kylian Mbappé.

Real Madrid vs. Sevilla: pronóstico, cuotas y cuánto pagan las casas de apuestas

Sobre el papel, Real Madrid se perfila como ligero favorito para llevarse la victoria ante Sevilla en esta jornada de LaLiga. Dicho esto, te damos a conocer las cuotas que ofrecen las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTASSEVILLAEMPATEREAL MADRID
Betsson3.253.452.18
Betano3.203.452.22
Bet3653.253.502.15
1XBet3.443.562.26
Doradobet3.213.762.26
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Al Nassr de Cristiano Ronaldo perdió la final de la AFC Champions League 2 ante Gamba Osaka

  2. Partidos de hoy EN VIVO, sábado 16 de mayo: programación, resultados y en qué canales ver GRATIS

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO. Lunes a Sábado (10% Dscto hasta agotar STOCK)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano