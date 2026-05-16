Es momento de disfrutar de un partido lleno de intensidad entre Real Madrid y Sevilla en el mítico estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Este cotejo se llevará a cabo el domingo 17 de mayo a partir de las 12.00 p. m. hora local (7.00 p. m. de España), con transmisión exclusiva de ESPN y Disney Plus para toda Latinoamérica.

Real Madrid se quedó sin títulos esta temporada, en la que fue más noticia por lo extradeportivo que por lo mostrado en el campo. El foco ha estado puesto en el cuadro madrileño por situaciones polémicas, por lo que ahora el equipo de Álvaro Arbeloa solo busca ganar los partidos restantes y cambiar la página de cara al próximo certamen.

Uno de los jugadores que volverá a tener un rol importante en el plantel blanco es Kylian Mbappé, quien no arrancó en el compromiso ante Real Oviedo y solo sumó algunos minutos en el Bernabéu. El francés recibió pifias de los aficionados madridistas, por lo que sabe que tiene una deuda pendiente con sus seguidores. Ahora enfrentará a un plantel que logró alejarse de la zona de descenso, pero que querrá hacerse fuerte en casa en este cierre de campaña.

Sevilla y Real Madrid jugarán en partido clave de LaLiga. Foto: Peña Madridista.

¿Cuándo juega Real Madrid vs. Sevilla?

El partido entre Real Madrid vs. Sevilla por la fecha 37 de LaLiga se juega este domingo 17 de mayo en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Ambos elencos buscarán la victoria, conscientes de que quieren dejar conformes a sus hinchas.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Sevilla?

Este cotejo entre sevillistas y madridistas empieza a las 12.00 p. m. hora peruana (7.00 p. m. de España). Además, te damos a conocer los horarios para distintos países:

México: 11.00 a. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 12.00 p. m.

Venezuela, Bolivia, Chile: 1.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 2.00 p. m.

España: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Sevilla?

La transmisión del partido entre Real Madrid vs. Sevilla se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming en Disney Plus, al que puedes acceder a través de tu PC, smart TV o teléfono móvil.

Posibles alineaciones de Real Madrid vs. Sevilla

Sevilla: Odisseas Vlachodimos, José Ángel Carmona, Andrés Castrín, Kike Salas, Gabriel Suazo, Oso, Lucien Agoumé, Nemanja Gudelj, Ruben Vargas, Akor Adams y Neal Maupay.

Real Madrid: Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Fran García, Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch, Jude Bellingham, Brahim Díaz, Vinicius y Kylian Mbappé.

Real Madrid vs. Sevilla: pronóstico, cuotas y cuánto pagan las casas de apuestas

Sobre el papel, Real Madrid se perfila como ligero favorito para llevarse la victoria ante Sevilla en esta jornada de LaLiga. Dicho esto, te damos a conocer las cuotas que ofrecen las casas de apuestas a los aficionados: