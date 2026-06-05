¡Mucha atención! Este 4 de junio, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) compartió un comunicado tras la detención de varios inmigrantes indocumentados catalogados como de alto riesgo por sus antecedentes delictivos en Nueva Jersey. Esta acción fue realizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el marco de un operativo enfocado en abordar la situación de estos individuos.

EE. UU.: ICE arrestó a agresor sexual y a otro extranjero por robo en operativo de este estado

El miércoles 3 de junio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizó una operación selectiva en la que arrestó a dos inmigrantes indocumentados con antecedentes penales graves, que incluyen explotación sexual de menores, invasión de la privacidad y robo.

Los detenidos son Joan Sebastián Acosta-Gacha, originario de Colombia, quien tiene un historial delictivo que abarca condenas por explotación sexual de un menor y robo de vehículo. Asimismo, Jorge Luis Verastegui-Ramírez, un inmigrante indocumentado peruano, tenía una orden de arresto internacional por robo agravado en su país.

EE. UU.: ICE arrestó a agresor sexual y a otro extranjero por robo en operativo.

Vale precisar que este último, según el propio portal de DHS.gov, ingresó a Estados Unidos de manera irregular por Arizona en 2022 y fue liberado por la administración Biden, lo que ha generado confusiones en los medios, que lo describen como una persona sin antecedentes penales en el país.

Al respecto, la subsecretaria interina Lauren Bis enfatizó que, pese a las críticas de políticos que respaldan los santuarios y de activistas anti-ICE, la agencia no reducirá sus esfuerzos para arrestar y deportar a los criminales más peligrosos. Bis destacó que la reciente operación en Nueva Jersey resultó en la captura de varios inmigrantes indocumentados, entre ellos un pedófilo y un individuo buscado por robo agravado.

La funcionaria instó a los políticos que defienden los santuarios a colaborar con ICE para retirar a los criminales de sus comunidades, y reafirmó el compromiso de la agencia con la expulsión de delincuentes violentos del país.

¿Qué está pasando en EE. UU. en medio de estas detenciones?

Los arrestos ocurren en un contexto en el que algunos políticos promueven la teoría de los santuarios, al tiempo que difunden diversas inexactitudes sobre el centro de detención de ICE, Delaney Hall, ubicado en Newark, Nueva Jersey.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha refutado esas afirmaciones erróneas y mantiene su labor de expulsar del país a los criminales más peligrosos, incluidos aquellos que se encuentran en Nueva Jersey.