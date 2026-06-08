¡Atención! Una reciente normativa en Luisiana exige al Departamento de Salud del estado comprobar, a partir de ahora, la ciudadanía estadounidense de quienes solicitan Medicaid. Aquellos que presenten evidencias consideradas "insatisfactorias" verán cancelada su cobertura, además de ser reportados al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). ¿Qué más se sabe sobre esta medida?

Cuidado, inmigrantes en EE. UU.: nueva LEY en este estado disuade a este grupo de solicitar Medicaid

kffhealthnews.org compartió información importante sobre esta nueva ley en Luisiana. Se debe tener en cuenta que el temor a las políticas migratorias ha tenido un gran impacto en la comunidad. Muchos inmigrantes elegibles tendrán que abstenerse de solicitar beneficios públicos o evitar buscar atención médica gratuita por temor a ser deportados o registrados en el sistema migratorio.

EE. UU.: nueva LEY en este estado disuade a este grupo de solicitar Medicaid.

La nueva normativa estatal establece que el Departamento de Salud debe comprobar el estatus migratorio de quienes solicitan Medicaid. Si los solicitantes no presentan la documentación necesaria, se les cancelará la cobertura y se informará a ICE sobre los casos no verificados.

Bajo este contexto, el estado anunció la cancelación de la cobertura de aproximadamente el 87% de los afiliados cuyo estatus de ciudadanía o inmigración no fue verificado hasta febrero. Esta situación ha provocado que numerosas familias se queden en casa y ha generado un aumento significativo en la asistencia a ferias de salud privadas que brindan atención médica sin requerir documentación.

¿Qué debes saber sobre esta nueva LEY?

La normativa vigente establece que el estado debe verificar el estatus de ciudadanía de los solicitantes del programa. En caso de que no se logre confirmar dicho estatus, es necesario informar a las autoridades migratorias, específicamente a ICE. Esta situación genera un efecto intimidatorio en la población, lo que lleva a muchos inmigrantes a abstenerse de solicitar beneficios médicos, a pesar de cumplir con los requisitos legales.

Asimismo, las familias de estatus mixto enfrentan dificultades, ya que los hijos nacidos en Estados Unidos, quienes son ciudadanos, experimentan la cancelación o el rechazo de su cobertura de Medicaid. Esto sucede porque los padres temen que el proceso de solicitud comprometa su propio estatus migratorio al buscar asistencia para sus hijos.