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Universitario jugará contra Colo Colo y Flamengo en importante torneo internacional
Universitario de Deportes disputará un importante partido contra Colo Colo de Chile y Flamengo de Brasil en destacado campeonato internacional.
Universitario de Deportes sigue firme su objetivo de ganar el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. En paralelo, la categoría Sub-16 del club crema compite en la Adidas Cup Lima U16, un torneo internacional de relevancia en el que se medirá con rivales de peso como Colo Colo y Flamengo de Brasil.
Universitario enfrentará a Colo Colo y Flamengo en destacado torneo internacional
Universitario afrontará dos exigentes desafíos internacionales en la Adidas Cup Lima U16, donde se medirá ante Colo Colo y Flamengo dentro del Grupo A, considerado uno de los más competitivos del certamen juvenil. Los cremas llegan motivados tras debutar con un triunfo por 3-1 sobre Sporting Cristal, equipo que también integra la misma serie.
La Sub-16 de Universitario disputa la Adidas Cup Lima U16
El primer reto para la escuadra merengue será este martes 4 de agosto, cuando enfrente a al club chileno. Posteriormente, cerrará su participación en la fase de grupos el miércoles 5 de agosto, desde las 12.00 p. m., frente al club chileno, en un encuentro que podría definir la clasificación a la siguiente ronda. Por su parte, los rimenses intentarán recuperarse en el torneo luego de la derrota sufrida ante Universitario en la jornada inaugural.
¿Cómo es la clasificación en la Adidas Cup Lima U16?
El sistema de competencia establece que los dos primeros equipos de cada grupo avanzarán a las semifinales de la Copa de Oro, donde se enfrentarán a los mejores de la otra serie. En tanto, los clubes que finalicen en el tercer y cuarto lugar disputarán las semifinales de la Copa de Plata.
La Adidas Cup Lima U16 culminará el próximo domingo con la disputa de las finales de la Copa de Oro y la Copa de Plata, además de los encuentros por el tercer puesto, jornada en la que se conocerán a los campeones del prestigioso certamen internacional juvenil.
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