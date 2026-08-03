- Hoy:
- Partidos de hoy
- Cienciano
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Liga 1
- Fichajes vóley
- Programación Liga 1
Universitario recibió buena noticia para el partido contra Sporting Cristal por el Clausura 2026
Universitario de Deportes consiguió una excelente noticia de cara al clásico moderno contra Sporting Cristal por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Universitario de Deportes recibió una gran noticia en la antesala del duelo frente a Sporting Cristal por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. El club crema confirmó que ya se vendieron más de 45 mil entradas para el compromiso que se disputará este viernes 7 de agosto en el Estadio Monumental, por lo que todo apunta a un imponente marco de público en Ate.
PUEDES VER: Roberto Mosquera, DT de Sporting Cristal, rotundo con Universitario de cara al clásico: "Un..."
Universitario recibió excelente noticia para el encuentro ante Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026
A través de sus canales oficiales, Universitario agradeció el respaldo de sus hinchas y destacó la masiva respuesta de la afición para uno de los encuentros más esperados de la jornada. Además, invitó a los seguidores que aún no cuentan con su boleto a adquirirlo mediante la plataforma de Teleticket antes de que se agoten las localidades disponibles.
Universitario vendió casi todas las entradas para el partido contra Sporting Cristal
El equipo dirigido por Héctor Cúper intentará hacerse fuerte en condición de local para sumar tres puntos clave en su lucha por el Torneo Clausura. En tanto, Sporting Cristal llegará con la misma necesidad de conseguir un triunfo que le permita seguir peleando por los primeros puestos del campeonato.
La expectativa por el clásico moderno continúa creciendo y todo indica que el Monumental presentará un ambiente espectacular. De momento, la tribuna Sur Familiar ya se encuentra agotada, mientras que aún quedan entradas para los demás sectores del estadio, aunque se espera que la asistencia siga aumentando en las próximas horas.
Universitario vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026
Universitario de Deportes jugará ante Sporting Cristal el viernes 7 de agosto, a las 8.30 p. m., por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en el Estadio Monumental de Ate.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 38.50