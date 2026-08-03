Roberto Mosquera, DT de Sporting Cristal, rotundo con Universitario de cara al clásico: "Un..."

Universitario de Deportes y Sporting Cristal se enfrentarán por la jornada 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 en una nueva edición del clásico peruano desde el Estadio Monumental de Ate. Previo a este gran encuentro, Roberto Mosquera, técnico del club celeste, salió al frente para lanzar un rotundo comentario sobre la escuadra merengue.

Roberto Mosquera, técnico de Sporting Cristal, dio fuerte comentario sobre Universitario de cara al clásico por el Torneo Clausura 2026

En conferencia de prensa luego del partido ante Juan Pablo II, Mosquera fue consultado sobre cómo abarcará el partido que sostendrá ante Universitario siendo entrenador de Cristal por el Clausura 2026.

Ante la consulta de qué jugadores utilizará para afrontar el partido ante la escuadra merengue, el popular 'Mousquera' dejó en claro que no es parte de sus propias reglas revelar qué futbolistas utilizará días previos al encuentro.

"Hay que darle también espacio a los talentos que nos dan este tipo de goles, que no se ven todos los días. No hablo de quién puede estar contra la U, porque obviamente son temas de reglas mías, en no decir si este jugador va a estar para este partido o no, porque no tengo por qué darle información a nadie. Cuesta está en pronta recuperación, y eso lo veremos en el transcurso de esta semana", afirmó.

Por otro lado, Roberto Mosquera, técnico de Sporting Cristal, decidió no dar un comentario contundente sobre Universitario de Deportes; sin embargo, dejó en claro que sabe la magnitud del partido que viene en el Estadio Monumental de Ate.

"Los partidos que vienen, por respeto y porque no me corresponde, no soy un visionario si no me sacaría de la tinca, pero quiero agradecer tu buena pregunta, pero no voy a ser un símil de lo que puede ser el partido con la 'U', porque yo hablo de los partidos después, cuando ya terminaron ahí podemos conversar. Te pido sinceras disculpas, muy amable", finalizó.

Universitario vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026

Universitario y Cristal se enfrentarán el viernes 7 de agosto a las 8.30 p. m. (hora peruana) por la jornada cuatro del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 desde el Estadio Monumental. Este encuentro se podrá ver a través de las pantallas de L1MAX.