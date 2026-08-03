Héctor Cúper analiza tomar radical decisión tras caída de Universitario en Cusco: "No funcionó"
Universitario sufrió su primera derrota en el Clausura y Héctor Cúper ya analiza tomar una importante medida. ¿Qué pasará en el cuadro de Ate?
Universitario de Deportes sufrió su primera derrota en el Torneo Clausura tras caer 2-0 ante Cienciano en Cusco y más allá del resultado, en el mundo crema ha generado preocupación el rendimiento mostrado durante los 90 minutos en la ciudad imperial. ¿Qué puede decidir Héctor Cúper tras la caída del vigente tricampeón nacional?
PUEDES VER: Universitario vendió a Jesús Castillo y revelan cuánto dinero recibieron de Túnez: "Es mucho menos..."
Una de las medidas que tomó Héctor Cúper para este Clausura fue dejar atrás el sistema 3-5-2 que tanto éxito le ha dado a la 'U' en las anteriores tres temporadas, esto para implementar un 4-4-2, que representa más su sello futbolístico.
Sin embargo, más allá de haber ganado sus primeros dos partidos, el funcionamiento no ha convencido a la crítica ni a los hinchas, por lo que en la interna se evalúa realizar algunas modificaciones, esto de cara al partido clave ante Sporting Cristal.
Según la información del periodista Gustavo Peralta, el comando técnico de Cúper viene evaluando volver al 3-5-2, esto al ver que no hubo un rendimiento óptimo jugando con línea de 3.
"Para mí, me la voy a jugar, creo que este partido va a hacer que replantee Cúper el volver a línea de 3. Las voces dentro de Universitario, a partir de lo que pasó en Cusco, es que seguramente hay que replantear y lo que se vio no funcionó", dijo el comunicador en Modo Fútbol, que se emite por Linkeados.
Universitario cayó ante Cienciano en Cusco
La razón es que el DT argentino siente que los jugadores no han comprendido el cambio de sistema y esto haría que se esté evaluando volver al antiguo dibujo táctico, que en Ate fue impuesto por Jorge Fossati en 2023 y que luego fue continuado con éxito por Fabián Bustos durante el año del centenario.
"El 4-4-2 o 4-2-3-1 no ha calado en el jugador, no lo ha entendido completamente. No ha sido la perfección entendiéndolo como quiere el comando técnico y que corregiría, seguramente sería volver al 3-5-2", agregó Peralta.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 38.50