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Héctor Cúper analiza tomar radical decisión tras caída de Universitario en Cusco: "No funcionó"

Universitario sufrió su primera derrota en el Clausura y Héctor Cúper ya analiza tomar una importante medida. ¿Qué pasará en el cuadro de Ate?

Wilfredo Inostroza
Universitario tropezó ante Cienciano en Cusco y Héctor Cúper analiza tomar medidas
Universitario tropezó ante Cienciano en Cusco y Héctor Cúper analiza tomar medidas | Foto: Liga 1 Te Apuesto | Universitario Oficial
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Universitario de Deportes sufrió su primera derrota en el Torneo Clausura tras caer 2-0 ante Cienciano en Cusco y más allá del resultado, en el mundo crema ha generado preocupación el rendimiento mostrado durante los 90 minutos en la ciudad imperial. ¿Qué puede decidir Héctor Cúper tras la caída del vigente tricampeón nacional?

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Una de las medidas que tomó Héctor Cúper para este Clausura fue dejar atrás el sistema 3-5-2 que tanto éxito le ha dado a la 'U' en las anteriores tres temporadas, esto para implementar un 4-4-2, que representa más su sello futbolístico.

Sin embargo, más allá de haber ganado sus primeros dos partidos, el funcionamiento no ha convencido a la crítica ni a los hinchas, por lo que en la interna se evalúa realizar algunas modificaciones, esto de cara al partido clave ante Sporting Cristal.

Según la información del periodista Gustavo Peralta, el comando técnico de Cúper viene evaluando volver al 3-5-2, esto al ver que no hubo un rendimiento óptimo jugando con línea de 3.

"Para mí, me la voy a jugar, creo que este partido va a hacer que replantee Cúper el volver a línea de 3. Las voces dentro de Universitario, a partir de lo que pasó en Cusco, es que seguramente hay que replantear y lo que se vio no funcionó", dijo el comunicador en Modo Fútbol, que se emite por Linkeados.

Universitario vs Cienciano

Universitario cayó ante Cienciano en Cusco

La razón es que el DT argentino siente que los jugadores no han comprendido el cambio de sistema y esto haría que se esté evaluando volver al antiguo dibujo táctico, que en Ate fue impuesto por Jorge Fossati en 2023 y que luego fue continuado con éxito por Fabián Bustos durante el año del centenario.

"El 4-4-2 o 4-2-3-1 no ha calado en el jugador, no lo ha entendido completamente. No ha sido la perfección entendiéndolo como quiere el comando técnico y que corregiría, seguramente sería volver al 3-5-2", agregó Peralta.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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