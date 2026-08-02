Bassco Soyer, ex Alianza Lima, fue presentado por todo lo alto en importante equipo de Europa

Alianza Lima a lo largo de la historia ha sido uno de los equipos de la Liga 1 que mejor exporta jugadores, y esto se volvió a repetir hace poco, pues Bassco Soyer, canterano del elenco íntimo, acaba de ser presentado por todo lo alto en un importante equipo de Europa y esto generó la alegría de la hinchada blanquiazul.

Soyer fue ascendido al primer equipo del Gil Vicente con miras a la próxima temporada del fútbol portugués. El exjugador de Alianza Lima disputó la campaña anterior con la categoría sub-23 del club, donde tuvo un destacado rendimiento que le permitió ganarse un lugar en el plantel principal.

Durante su paso por la sub-23, el atacante participó en 33 encuentros y marcó 12 goles, cifras que reflejan su buen desempeño a nivel individual.

El Gil Vicente presentó oficialmente a los integrantes de su primer equipo y Soyer formó parte del grupo. El futbolista peruano continúa recuperándose de una lesión en el brazo y espera sumar minutos en la máxima categoría de Portugal durante esta temporada.

Bassco Soyer está en el primer equipo del Gil Vicente

¿Qué número usará Bassco Soyer en el Gil Vicente?

El futbolista de 19 años llevará la camiseta número 88 en lo que marcará su primera experiencia en la máxima categoría del fútbol portugués y su debut en una liga de primera división en Europa.

Trayectoria de Bassco Soyer