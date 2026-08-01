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Partidos de hoy, domingo 2 de agosto EN VIVO: horarios y dónde ver fútbol por TV
Conoce la programación de partidos de hoy, domingo 2 de julio, en el que se reanudará la Liga 1 y demás torneos internacionales.
Este domingo 2 de agosto se llevarán a cabo partidazos por las principales ligas sudamericanas y partidos internacionales. Por ejemplo, jugarán Sporting Cristal vs Juan Pablo II y Universitario vs Cienciano por la tercera fecha del Torneo Clausura. A continuación, podrás repasar la programación de los partidos de hoy.
PUEDES VER: Fichajes Liga Peruana de Vóley EN VIVO: altas, bajas y salidas de los clubes para la temporada 2026-27
Partidos de hoy por la Liga 1 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|Sporting Cristal vs Juan Pablo II
|11.00 a. m.
|L1 Max y L1 Play
|ADT Tarma vs Deportivo Garcilaso
|1.15 p. m.
|L1 Max y L1 Play
|CD Moquegua vs FBC Melgar
|3.30 p. m.
|L1 Max y L1 Play
|Cienciano vs Universitario
|6.30 p. m.
|L1 Max y L1 Play
Partidos de hoy por la Liga Femenina
|Partido
|Horario
|Canal
|UNSAAC vs Killas
|1.00 p. m.
|YouTube Bicolor+
|Alianza Lima vs Defensoras
|3.15 p. m.
|YouTube Bicolor+
Partidos de hoy por la Liga 2
|Partido
|Horario
|Canal
|Tacna Heroica vs Ayacucho FC
|1.00 p. m.
|YouTube Bicolor+
|Carlos Mannucci vs ADA Jaén
|3.00 p. m.
|YouTube Bicolor+
|Estudiantil CNI vs Binacional
|3.30 p. m.
|YouTube Bicolor+
Partidos de hoy por la Liga de Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Aldosivi vs Gimnasia LP
|12.30 p. m.
|Fanatiz
|Deportivo Riestra vs Barracas Central
|12.30 p. m.
|TyC Sports
|Newell’s vs Boca Juniors
|3.00 p. m.
|ESPN y Disney+
|River Plate vs Barracas Central
|5.15 p. m.
|ESPN y Disney+
|Lanús vs Instituto
|7.30 p. m.
|TyC Sports
Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
|Partido
|Horario
|Canal
|Real Potosí vs GV San José
|2.00 p. m.
|Entel Gol
|Always Ready vs Bolívar
|4.15 p. m.
|Entel Gol
|Oriente Petrolero vs Nacional Potosí
|6.30 p. m.
|Entel Gol
Partidos de hoy por el Brasileirao
|Partido
|Horario
|Canal
|Palmeiras vs Fortaleza
|2.00 p. m.
|Amazon Prime
|Mirassol vs Gremio
|4.00 p. m.
|Amazon Prime
|Chapecoense vs Cruzeiro
|4.30 p. m.
|SporTV
|Internacional vs Corinthians
|5.30 p. m.
|DSports
Partidos de hoy por la Liga de Chile
|Partido
|Horario
|Canal
|Dep. Concepción vs U. Católica
|11.30 a. m.
|Max
|La Serena vs O’Higgins
|2.00 p. m.
|Canal 13
|U. de Chile vs Huachipato
|4.30 p. m.
|Max
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Jaguares de Córdoba vs Atlético Nacional
|3.45 p. m.
|Win+
|América de Cali vs Boyacó Chicó
|5.45 p. m.
|RCN
|Ind. Santa Fe vs Once Caldas
|8.00 p. m.
|RCN
Partidos de hoy por la Liga de Ecuador
|Partido
|Horario
|Canal
|Ind. del Valle vs Dep. Cuenca
|1.00 p. m.
|Ecuavisa
|Macará vs Guayaquil City
|3.30 p. m.
|Zapping
|Leones del Norte vs Barcelona SC
|6.10 p. m.
|Zapping
Partidos de hoy por la Copa de Paraguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Olimpia vs Rubio Ñu
|2.00 p. m.
|DSports
|Guaraní vs Libertad
|4.30 p. m.
|DSports
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