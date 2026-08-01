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Partidos de hoy, domingo 2 de agosto EN VIVO: horarios y dónde ver fútbol por TV

Conoce la programación de partidos de hoy, domingo 2 de julio, en el que se reanudará la Liga 1 y demás torneos internacionales.

Gary Huaman
Revisa la programación de los partidos que se jugarán este dominog 2 de agosto.
Revisa la programación de los partidos que se jugarán este dominog 2 de agosto. | Foto: composición Líbero
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Este domingo 2 de agosto se llevarán a cabo partidazos por las principales ligas sudamericanas y partidos internacionales. Por ejemplo, jugarán Sporting Cristal vs Juan Pablo II y Universitario vs Cienciano por la tercera fecha del Torneo Clausura. A continuación, podrás repasar la programación de los partidos de hoy.

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Partidos de hoy por la Liga 1 2026

PartidoHorarioCanal
Sporting Cristal vs Juan Pablo II11.00 a. m.L1 Max y L1 Play
ADT Tarma vs Deportivo Garcilaso1.15 p. m.L1 Max y L1 Play
CD Moquegua vs FBC Melgar3.30 p. m.L1 Max y L1 Play
Cienciano vs Universitario6.30 p. m.L1 Max y L1 Play

Partidos de hoy por la Liga Femenina

PartidoHorarioCanal
UNSAAC vs Killas1.00 p. m.YouTube Bicolor+
Alianza Lima vs Defensoras3.15 p. m.YouTube Bicolor+

Partidos de hoy por la Liga 2

PartidoHorarioCanal
Tacna Heroica vs Ayacucho FC1.00 p. m.YouTube Bicolor+
Carlos Mannucci vs ADA Jaén3.00 p. m.YouTube Bicolor+
Estudiantil CNI vs Binacional3.30 p. m.YouTube Bicolor+

Partidos de hoy por la Liga de Argentina

PartidoHorarioCanal
Aldosivi vs Gimnasia LP12.30 p. m.Fanatiz
Deportivo Riestra vs Barracas Central12.30 p. m.TyC Sports
Newell’s vs Boca Juniors3.00 p. m.ESPN y Disney+
River Plate vs Barracas Central5.15 p. m.ESPN y Disney+
Lanús vs Instituto7.30 p. m.TyC Sports

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

PartidoHorarioCanal
Real Potosí vs GV San José2.00 p. m.Entel Gol
Always Ready vs Bolívar4.15 p. m.Entel Gol
Oriente Petrolero vs Nacional Potosí6.30 p. m.Entel Gol

Partidos de hoy por el Brasileirao

PartidoHorarioCanal
Palmeiras vs Fortaleza2.00 p. m.Amazon Prime
Mirassol vs Gremio4.00 p. m.Amazon Prime
Chapecoense vs Cruzeiro4.30 p. m.SporTV
Internacional vs Corinthians5.30 p. m.DSports

Partidos de hoy por la Liga de Chile

PartidoHorarioCanal
Dep. Concepción vs U. Católica11.30 a. m.Max
La Serena vs O’Higgins2.00 p. m.Canal 13
U. de Chile vs Huachipato4.30 p. m.Max

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

PartidoHorarioCanal
Jaguares de Córdoba vs Atlético Nacional3.45 p. m.Win+
América de Cali vs Boyacó Chicó5.45 p. m.RCN
Ind. Santa Fe vs Once Caldas8.00 p. m.RCN

Partidos de hoy por la Liga de Ecuador

PartidoHorarioCanal
Ind. del Valle vs Dep. Cuenca1.00 p. m.Ecuavisa
Macará vs Guayaquil City3.30 p. m.Zapping
Leones del Norte vs Barcelona SC6.10 p. m.Zapping

Partidos de hoy por la Copa de Paraguay

PartidoHorarioCanal
Olimpia vs Rubio Ñu2.00 p. m.DSports
Guaraní vs Libertad4.30 p. m.DSports
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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