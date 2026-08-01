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¡Espectacular! Gol de Endrick para el 1-0 del Real Madrid ante Fiorentina por amistoso - VIDEO
Endrick apareció a los doce minutos para marcar el primer gol del Real Madrid en el amistoso de pretemporada ante la Fiorentina y apunta a consolidarse en el equipo.
Real Madrid tenía la obligación de iniciar con pie derecho su pretemporada donde su primer rival es la Fiorentina. La ‘Casa Blanca’ encontró el primer gol gracias a Endrick a los 12 minutos. El brasileño apareció dentro del área con un remate cruzado y marcó el primero del encuentro.
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El cuadro comandado por José Mourinho se encontraba en gran forma durante el partido y sobre los 12 minutos del primer tiempo pisaron el área rival con una gran jugada colectiva que provocó una gran embestida de Álvaro Carreras. El lateral cedió un pase certero al centro del área y apareció Endrick.
El joven delantero controló el balón y sacó un remate cruzado para vencer la portería de la Fiorentina. El brasileño inicia con pie derecho su participación en el Real Madrid, donde aspira a poder consolidarse con el primer equipo.
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